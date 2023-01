Itamaraty reverte decisão de Bolsonaro e reintegra o Brasil à Celac

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro anunciou nessa quinta-feira (5) oficialmente o retorno do Brasil à Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). O retorno ocorre dois anos após a saída do país do órgão durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



"O governo brasileiro comunicou hoje, 5 de janeiro, aos países membros da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), pelos canais diplomáticos adequados, a reincorporação do Brasil, de forma plena e imediata, a todas as instâncias do mecanismo, tanto as de caráter político como as de natureza técnica", diz o comunicado.



A volta do país ao órgão já era esperada, uma vez que tanto o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quanto o chefe do Itamaraty, Mauro Vieira, têm enfatizado em suas falas a necessidade de integração regional.

Na quarta-feira (4), o Itamaraty já havia revertido outra medida do governo anterior nas relações internacionais, recolocando o Brasil no Pacto Global para Migração da Organização das Nações Unidas (ONU).



A nota publicada pelo Itamaraty também aponta que Lula deve participar da VII Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Celac. O evento deve ocorrer no final de janeiro, quando o presidente brasileiro deve visitar a Argentina. (com agência Sputnik Brasil)