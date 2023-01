Marina Silva vai discutir com Rui Costa comando de principais órgãos ambientais

André Borges - A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (MMA), Marina Silva, tem uma conversa agendada com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para tratar do comando de órgãos e secretarias ligadas à pasta.

Marina, que foi uma das últimas ministras anunciadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, já tem nomes em mente para ocupar órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), principais executores das políticas públicas federais no setor, mas quer levar o assunto, antes, para uma conversa com a Casa Civil.

Os nomes dos deputados Rodrigo Agostinho (PSB-SP) e Alessandro Molon (PSB-RJ) são os mais citados para assumirem os comandos do Ibama e ICMBio, respectivamente, mas a realidade que é nada está fechado até o momento. Ambos não comentam o assunto.

Paralelamente, Marina ainda vai definir quem comandará as cinco secretarias criadas ou retomadas no MMA, cargos estratégicos para levar a agenda ambiental adiante.

Na quarta-feira, 4, a ministra confirmou apenas o nome de Paulo Capobianco como seu secretário-executivo no MMA. Capobianco, que já atuou nesta mesma posição quando Marina foi ministra do governo Lula, até 2009, trabalhou na equipe de transição do governo.

A reunião da ministra com Rui Costa sinaliza que, para além da definição de pessoal técnico e servidores à frente dos órgãos ambientais, ainda há acomodações políticas a serem feitas, mesmo envolvendo parlamentares que são, historicamente, ligados à pauta ambiental, casos de Agostinho e Molon.