Dias exalta Bolsa Família e diz que programa será reformulado com busca ativa por necessitados

Débora Álvares - O ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, exaltou o Bolsa Família, uma das pricipais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao tomar posse nessa segunda-feira (2). Ele ponderou, contudo, que o programa será reformulado, com atualizações de cadastros e busca ativa pela população necessitada.

"Vamos fazer a atualização do cadastro único; nada de pente fino", disse, reiterando sua fala de mais cedo, quando esteve na posse de Fernando Haddad na Economia. Na ocasião, ele afirmou que, qualquer número sobre quantas pessoas podem ser retiradas do auxílio, o ministro afirmou que "o cadastro está tão bagunçado que, qualquer estimativa seria chute". Em sua fala esta tarde, ele ressaltou que a reanálise se dará em parceria com estados e município.

Segundo Dias, haverá uma janela para que, quem está cadastrado de forma irregular no Bolsa Família atualmene peça o desligamento. Além disso, ele também destacou que o MDS fará uma "busca ativa para pessoas que têm direito e não tiveram oportunidade de receber" o benefício. "Vamos começar fazendo as coisas possíveis; a fome é o principal, mas queremos dignidade", reiterou, destacando ainda a emissão de documentos e a "volta pra valer" do programa Minha Casa, Minha Vida.