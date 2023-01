Rui Costa: Orientação de Lula é discutir com todos os atores econômicos e sociais

Iander Porcella e Eduardo Gayer - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta segunda-feira, 2, que a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é para que o governo discuta os desafios do País com todos os atores econômicos e sociais. Durante discurso em sua solenidade de posse no cargo, Costa afirmou também que o Palácio do Planalto vai buscar um pacto federativo com os governadores.

“Nós buscaremos um diálogo intenso com o setor produtivo, com a sociedade. A orientação do presidente Lula é de discutir com todos os atores econômicos e sociais. É a retomada de um País que vai crescer, acelerar dialogando”, declarou o ministro. Costa voltou a dizer que o presidente quer se reunir ainda em janeiro com os governadores para definir pautas em comum.

“Nem mesmo sabemos quantas obras no Brasil estão paralisadas, cada um tem um número”, disse Costa, ao comentar a importância do diálogo com prefeitos e governadores. De acordo com o ministro, a montagem dos ministérios será finalizada nesta semana. Na próxima, a ideia é agendar reuniões com cada ministro para definir prioridades, como destravar a entrega de casas prontas do Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Para Costa, o mundo inteiro tem grande expectativa com Lula e o Brasil, principalmente na questão ambiental. O ministro afirmou ainda que o slogan do governo, com as palavras “união” e “reconstrução”, vai ser o símbolo da nova gestão. “Unir não é anular as ideias e diferenças, é intensificar o debate.”

Rui Costa ainda anunciou novos nomes de sua equipe. O economista Bruno Moretti ficará à frente da Secretaria Especial de Análise Governamental (SAG); o auditor fiscal aposentado da Bahia, Norberto Queiroz, será o secretário de Administração; e administrador Maurício Muniz comandará a Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento (SAM). O ministro elogiou a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. “Ela é das minhas, ritmo de trabalho vai ser da correria”, afirmou.