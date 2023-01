Mourão após ataques dos filhos de Bolsonaro: 'Não entro em pântano nem me rebaixo'

Ex-vice-presidente da República e senador eleito, Hamilton Mourão, falou sobre as críticas que recebeu dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, após pronunciamento em cadeia de rádios e TVs no último dia do ano de 2022.

"Não entro em pântano e nem me rebaixo. Quem não sabe ler não entendeu o vigor da mensagem", disse ele.

Sábado (31), os filhos de Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo, foram às redes sociais para criticar a mensagem de fim de ano do então presidente em exercício.

Enquanto Carlos escreveu que "nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta!", Eduardo postou que "as máscaras caem".

Ambos se referiam à fala de Mourão que, sem citar Bolsonaro, criticou as "lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país e deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e desagregação social".

Na ocasião, Mourão ainda disse que atitudes irresponsáveis "deixaram com que as Forças Armadas, de todos os brasileiros, pagassem a conta, para alguns, por inação, e para outros por fomentar um pretenso golpe".

Após a transmissão da mensagem de Ano Novo, apoiadores do ex-presidente do Brasil foram às redes sociais e tópicos como "traidor" e "melancia" ficaram entre os mais comentados da noite.

Mourão e a família Bolsonaro nunca se deram muito bem desde que chegaram a Brasília, com o general sendo excluído de reuniões e decisões tomadas pelo governo federal.

A imprensa brasileira chegou a dizer que Bolsonaro e Mourão estavam vivendo um "casamento de fachada", visto que em 2021 tiveram apenas duas reuniões. (com agência Sputnik Brasil)