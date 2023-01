Lula e Alckmin andam de carro aberto e são recebidos por presidentes da Câmara e do Senado

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin acabaram de ser recebidos pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Após subirem a rampa do Congresso Nacional e receberam honrarias militares, Lula e Alckmin entraram no Salão Negro, onde Pacheco e Lira os aguardavam desde as 14h30.

O carro presidencial chegou ao Congresso às 14h40, aplaudido pelos apoiadores assim que entrou na Alameda dos Estados. Às 14h45, Lula, Alckmin e uma comitiva que incluía a ex-presidente Dilma Rousseff passaram pelo Salão Negro e seguiram pelo Salão Verde.

Do Salão Verde, Lula e Alckmin seguiram para no plenário da Câmara dos Deputados às 14h47, onde serão empossados como presidente e vice-presidente. Com até uma hora de duração, a cerimônia marca a tomada formal de posse e é comandada pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. (com Agência Brasil)

Autoridades

A poucos minutos da chegada de Lula ao Congresso Nacional para a sessão de posse, o movimento de autoridades é intenso. Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, já estão no Congresso.

A lista de autoridades que está no local inclui também a ex-presidente Dilma Roussef, e futuros ministros do novo governo como Luiz Marinho, do Trabalho; Anielle Franco, da Igualdade Racial; Carlos Fávaro, da Agricultura. O futuro presidente da Petrobras Jean Paul Prates, e o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, também chegaram.

O futuro ministro dos Transportes, Renan Filho, adiantou as prioridades da pasta ao chegar para a cerimônia. Segundo ele, serão prioridades as ferrovias e rodovias federais, assim como projetos de parceria público-privada. O ex-governador de Alagoas disse ainda haverá uma revisão nas concessões realizadas no governo Bolsonaro no setor de transportes.

Entre os futuros ministros e os parlamentares que chegam para a sessão, o sentimento é de alegria e reconstrução. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse que a prioridade na Casa, será a reforma tributária. Já o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, acrescentou como prioridade, a reforma administrativa.

Perguntado sobre quem vai transmitir a faixa presidencial a Lula, o líder do governo na Câmara fez suspense e disse que será surpresa. Tradicionalmente a faixa é entregue pelo presidente no cargo ao presidente eleito. No entanto, Bolsonaro viajou na sexta-feira (30) e não foi divulgado quem fará a transmissão. (com Agência Brasil)

Democracia foi a grande vitoriosa, diz Lula em discurso de posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje (1º), durante seu discurso na cerimônia de posse no Congresso Nacional, que a democracia foi a grande vitoriosa nas eleições de 2022. Ele destacou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na condução do pleito e disse que a frente democrática vitoriosa superou “a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu”, em referência à campanha do candidato Jair Bolsonaro.

Lula após assinar o termo de posse no Congresso, com Alckmin, Lira e Pacheco (Foto: Pablo Valadarez/Agência Senado))

“Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder, nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos, nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentira disseminadas em escala industrial”, disse. “Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu graças a um sistema eleitoral. Foi fundamental a atitude corajosa do poder Judiciário, especialmente do TSE, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores”.

Lula começa hoje o seu terceiro mandato. “Renovo o juramente de fidelidade à Constituição, junto com vice e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje é graças a consciência política da sociedade brasileira à frente democrática que formamos ao longo dessa campanha histórica”, destacou o presidente. (com Agência Brasil)

MAIS DETALHES AO LONGO DO DIA