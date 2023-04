Os sistemas políticos com crenças

simples são por natureza atraentes

Anne Appelbaum





Uma democracia baseada no princípio da igualdade pressupõe a multiplicação dos modos de participação política.



Hoje, construção do Estado põe em jogo efetivo desenvolvimento de uma capacidade econômica, social e cultural. Natureza dos indicadores deve estar permanentemente no centro do debate público.



Indicadores capazes de avaliar o acesso a bens concretos, como educação, saúde, alimentação, vestuário, moradia.



É indispensável combinar diferentes indicadores ambientais e econômicos, de modo a comparar políticas públicas. Escolha de indicadores é eminentemente política, sujeita a toda sorte de composições.



O caminho que temos de trilhar é rico em ramificações, passa por um sem número de bifurcações e encruzilhadas.



À medida que sejam administrados de forma participativa e democrática, eles podem ser ricos em potencialidades. Concentram poder considerável sobre milhões de existências e decisões cotidianas.



O verdadeiro propósito não é multiplicar estatísticas, e sim mobilizar indicadores a serviço das políticas públicas.



O sucesso das políticas públicas é verdadeiramente avaliado de acordo com as próprias estratégias de longo prazo. Somente se houver indicadores e procedimentos que permitam correções de rumo.



Governo que começa, sabe que enfrentará dura negociação das propostas no Parlamento, na busca por resultados.





Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)