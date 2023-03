A sociedade de cidadãos requer

uma determinada ordem fixa

Catarina a Grande





Realmente, não basta a intenção de fundar a capacidade de pensar à frente do contemporâneo, ou antes refundá-la.



Mais do que fomentar em caráter permanente a criação de obras com qualidade, havemos de disseminá-las hoje - tanto visual quanto verbalmente - através de articulação entre diferentes canais de comunicação.



Atrair sobretudo as novas gerações, que reagem a imagens veiculadas pela mídia manifestando o seu desinteresse.



Se o temor de ser entediante entorpece consciências, e a preocupação de divertir a qualquer preço parece reinar com indulgência, urge compreender em profundidade o que se diz, como o que não pode ser dito.



A sociedade do consumo esgota-se na procura da satisfação imediata, tendo por critério último a curva de vendas.



Ao decidir ativamente sobre eventos futuros, somos compelidos a pensar em termos de risco. Hoje, a concertada ação de especuladores no mercado visa ao comprometimento do bem estar das futuras gerações.



Quanto mais estudamos os problemas sociais, mais nos apercebemos como nosso sistema de valores se degrada.



Em pleno século XXI, muitas organizações se apoiam em pressupostos mecanicistas originários do século XIX, buscam obstinadamente a padronização, esquecem-se de que por trás de cifras existem pessoas.



O centro do poder modela posturas e decisões, daí afeta positiva ou negativamente o gerenciamento de resultados.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)