Coragem é coisa

que se organiza.

André Malraux





O espírito pragmático poderia argumentar que não apenas interesses de países democráticos estão em jogo hoje.



Sejam econômicos, estratégicos, históricos, ideológicos, caminham no sentido de expor o que desejam os países. Desejam que seus interesses venham a ser reconhecidos pela comunidade internacional.



Tanto mais antigos, quanto mais recentes, interesses em jogo obedecem a cálculo de risco no xadrez geopolítico.



Desafios da eficácia, da inovação e da produtividade fazem com que países precisem negociar os seus interesses, observando os procedimentos de mercado que regem a vida econômica contemporânea.



Democracias escrevem seu texto e desenvolvem sua trama, caso comprometidas com o permanente aprendizado.



Ao contrário do que muitos apregoam, a moderna vida econômica não apresenta um caráter de irreversibilidade. Esforçamo-nos, realmente, para compreender a natureza das verdadeiras implicações?



Na democracia, em toda negociação, em toda redefinição de política, calculam-se as vantagens e as concessões.



Inconsciente, portanto insidiosa, é a tendência a conservar hábitos de pensamento, se abandonados os princípios. Interesses de longo prazo são, nos dias que correm, atropelados pelos de curto prazo.



Erro grave seria não perceber que nos encontramos atualmente numa situação política inteiramente nova no País.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)