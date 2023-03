Acordo na UE quer reduzir emissões de CO2 de navios em até 80%

A União Europeia divulgou nesta quinta-feira (23) que os navios com mais de cinco mil toneladas de peso bruto deverão reduzir a intensidade de emissões de gases poluentes em 2% a partir de 2025, aumentando para 6% em 2030 com a meta de atingir uma redução de 80% a partir de 2050.

Esse é o efeito de um acordo aprovado no Parlamento Europeu, no Conselho e na Comissão recentemente e que teve os detalhes técnicos divulgados agora.

Essas metas devem ser atingidas considerando toda a energia usada a bordo ou entre os portos do bloco. Já os que têm portos de chegada ou partida foram da UE, os números serão reduzidos em 50% em cada categoria - 1%, 3% e 40%, respectivamente.

Segundo a UE, o Regulamento de Combustíveis Navais também estabelece limites para a intensidade anual de gases de efeito estufa liberados pelas embarcações e as metas não focam apenas nas emissões de CO2, mas também de metano e de óxido nitroso durante todo o ciclo de vida dos combustíveis.

Esse acordo agora faz parte do pacote de medidas anunciadas para a redução das emissões no transporte marítimo que, desde o ano passado, vem sendo alvo de diversas regulamentações para adequação de metas ambientais.

Conforme a UE, o transporte por vias navegáveis gerou entre 3% e 4% de todas as emissões de CO2 em 2021. E, mesmo com a queda das atividades em 2020 por conta da pandemia de Covid-19, as emissões do setor voltaram a crescer por conta do aumento dos pedidos de matéria-prima. (com Ansa)