Noruega diz que Fundo Amazônia está de volta

A Noruega, principal doadora do Fundo Amazônia, disse que a iniciativa de apoio à proteção florestal foi reativada agora que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou ao cargo e prometeu interromper o desmatamento.

"O novo presidente do Brasil sinalizou uma clara ambição de parar o desmatamento até 2030", disse o ministro norueguês do Clima e Meio Ambiente, Espen Barth Eide, em comunicado na segunda-feira (2), anunciando a retomada do fundo, que visa a combater o desmatamento.

“Ele restabeleceu estratégias para fazer isso acontecer e nomeou ministros com conhecimento e experiência substanciais na área”, disse Barth Eide.

O fundo ainda detém cerca de R$ 3,4 bilhões (US$ 620 milhões).

Ele está congelado desde agosto de 2019, quando o ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, aboliu seu conselho de administração e planos de ação.

Em 2008, em um mandato anterior como presidente, Lula criou o fundo para receber contribuições internacionais para os esforços do Brasil para conter o desmatamento. Recebe pagamentos somente após a redução do desmatamento; os fundos são então gastos em mais iniciativas desse tipo. (com agência Reuters)