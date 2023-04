PGR pede a prisão de Moro ao Supremo por calúnia contra Gilmar Mendes

A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, denunciou nesta segunda (17) o senador Sergio Moro (União-PR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de calúnia. A procuradora pede a prisão do ex-juiz.

Em vídeo divulgado nas redes sociais no último fim de semana, Moro aparece em uma conversa com pessoas não identificadas. Durante o diálogo, o parlamentar afirmou: “Não, isso é fiança, instituto…para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

????ATENÇÃO: Como se fosse uma santidade, Sérgio Moro acusou Gilmar Mendes de vender habeas corpus. Vocês acham normal que um ex-juiz diga mentiras sobre um Ministro do STF?? Marquem as autoridades competentes nesta postagem



????@andre_serret pic.twitter.com/KLFCRQfPFm — PESQUISAS E ANÁLISES ELEIÇÕES 2022 (@pesquisas_2022) April 14, 2023

Para Lindôra Araújo, Moro acusou o ministro de “negociar a compra e a venda de decisão judicial para a concessão de habeas corpus”.

“Ao atribuir falsamente a prática do crime de corrupção passiva ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, o denunciando agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do país”, escreveu a procuradora.

A denúncia foi motivada por uma representação feita pelo advogado de Mendes após o vídeo com a fala de Moro circular na imprensa e nas redes socais. (com Agência Brasil)