PGR pede investigação para apurar possível omissão de Ibaneis

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu uma investigação nessa segunda-feira (9), que ficará sob supervisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para apurar se houve omissão do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, durante os atos de depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O político está afastado do cargo desde a madrugada desta segunda-feira por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A determinação vale por 90 dias, podendo ser prorrogada, e o ministro afirmou que o governador foi "conivente" com a destruição.

A afirmação refere-se ao fato da Polícia Militar do DF ter escoltado os bolsonaristas até a Praça dos Três Poderes e pela leniência das forças de segurança em tentar impedir a invasão.

Além disso, Moraes lembrou que nada foi feito contra os "acampamentos cheios de terroristas" na capital federal.

Ainda na noite do domingo (8), Ibaneis usou as redes sociais para publicar um vídeo em que pedia desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos líderes do STF, da Câmara dos Deputados e do Senado pela destruição.

Já nesta segunda, o governador afastado afirmou que "respeita" a decisão de Moraes, mas que "reitera minha fé na Justiça e nas instituições democráticas".

Durante todo o ataque, Ibaneis foi criticado pela falta de ação dos agentes de segurança pública e ficou isolado também politicamente. (com agência Ansa)