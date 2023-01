Portaria assinada por Dino prevê atuação da Força Nacional em Brasília por três dias

Amanda Pupo - A portaria assinada neste sábado (7) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza a atuação da Força Nacional em Brasília por três dias, entre este sábado e segunda-feira, 9, e permite que unidade auxilie na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a Rodoviária da capital federal e a Praça dos Três Poderes, o que compreende a Esplanada dos Ministérios. "Assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília", diz o texto assinado pelo ministro Flávio Dino.

O ministro informou nas redes sociais que havia assinado o ato diante de "ameaças veiculadas contra a democracia". Circulam nas redes sociais o agendamento de atos em Brasília por aqueles que não aceitam o resultado das eleições que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com incitação a ações golpistas, que falam em 'tomada de poder'. Há previsão de manifestações para este domingo, 8.

Mais cedo, o ministro afirmou também que já havia transmitido orientações à Polícia Federal (PF) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre o que chamou de "suposta 'guerra' que impatriotas" planejam fazer na capital federal. Ele também teve conversas com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e com o ministro da Defesa, José Mucio, sobre o assunto.

"Sobre uma suposta 'guerra' que impatriotas dizem querer fazer em Brasília, já transmiti as orientações cabíveis à PF e PRF. E conversei com o governador Ibaneis e o ministro Múcio", disse antes de publicar a portaria. De acordo com o governo, a Força Nacional de Segurança Pública tem efetivo composto por bombeiros, policiais civis, militares e peritos, com atuação em 11 Estados na preservação da ordem pública, na segurança de pessoas e de patrimônio e em emergências e calamidades públicas.

'Extremistas não mandarão no Brasil'

Ministro também está em diálogo com a PRF para acabar com manifestações de extremistas pelo país que ainda não aceitam o resultado das eleições e começaram a fazer atos mais violentos com o movimento de desmobilização feito por autoridades.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, usou as redes sociais para informar providências que tem alinhado com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para dispersar os acampamentos e protestos bolsonaristas que ainda continuam em frente aos quartéis.

Apesar do relatório da pasta da Defesa, entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sexta (6) apontando uma grande redução no número de pessoas que persistem nas manifestações, alguns grupos, principalmente de uma ala mais extremista, não dispersam e se mantêm nos protestos.

Dino disse que ele e a PRF e PF estão "em diálogo e definindo novas providências sobre atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais", acrescentando que manterá "a sociedade informada, pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil".

O ministro ainda ressaltou que "liberdade de expressão não abrange agressões físicas, sabotagens violentas, golpismo político etc. Recomendo que pessoas agredidas procurem imediatamente Delegacias da Polícia Civil para registro da ocorrência, se possível com imagens".

A autoridade se refere a jornalistas que foram agredidos sexta (6) enquanto cobriam a desmobilização de um acampamento bolsonarista em na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Dino também relatou sobre atos em São Paulo, dizendo que "sobre atos políticos em São Paulo e em algumas outras cidades, inclusive com absurdas agressões, a atribuição constitucional, em um primeiro momento, é das esferas policiais locais. Quando se caracterizar a competência federal, estamos mobilizados para atuar imediatamente".

Desde o resultado do segundo turno, manifestações de apoiadores do ex-presidente, Jair Bolsonaro, têm ocorrido em diversas cidades brasileiras com bolsonaristas pedindo intervenção militar e anulação das eleições. (com agência Sputnik Brasil)