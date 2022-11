O gado acreditou: após críticas, Eduardo Bolsonaro diz que foi à Copa do Catar 'entregar pen drive' sobre 'situação do Brasil'

Câmeras da Fifa flagraram o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) assistindo ao jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar.



A ida do parlamentar a Doha foi bastante criticada nas redes sociais, principalmente pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que fazem campanha nas redes por um boicote ao Mundial dizendo que "o jogo vem depois" e agora é para continuar a protestar em frente a quartéis pedindo intervenção militar.



Com a repercussão do caso, o deputado se posicionou nessa terça (29), e disse que no Catar não se fala "só sobre Copa do Mundo", e que levou "pen drives com informações do Brasil em inglês".

"Nesses pen drives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que vocês não creiam que aqui só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para vocês que a Fifa tem mais membros que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui", argumentou o parlamentar, que não deve saber o que é internet.



Eduardo Bolsonaro também quis chamar a atenção dos internautas sobre a "importância da comunicação internacional": "Não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos?", questionou.



O flagra do deputado se somou ao silêncio de Bolsonaro criando uma onda de efeito negativo diante de seus apoiadores.



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, observando a situação, foi ao Palácio do Planalto para pedir ao presidente que "saia da toca" e "faça gestos" diante da "perda de capital político", conforme noticiado. (com agência Sputnik Brasil)