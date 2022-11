Viagem de Eduardo Bolsonaro à Copa vira alvo de críticas entre opositores e antigos aliados

Matheus Zúñiga e Matheus de Souza - Flagrado em Doha, no Catar, onde acompanhou o jogo entre Brasil e Suíça pelo Mundial nesta segunda-feira, 28, o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PL-SP) virou alvo de críticas de opositores. Nas redes, diversos parlamentares ironizaram o fato de que, há semanas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem na frente de quartéis para pedir para que as Forças Armadas intervenham no resultado das eleições, enquanto o filho do presidente comparece a esse tipo de evento.

“Enquanto o clã Bolsonaro curte e luta pela manutenção dos seus privilégios, alguns estão em frente aos quartéis fazendo papel de bobos!”, publicou o deputado federal reeleito Carlos Zarattini (PT-SP). Na mesma linha, a deputada federal releita Sâmia Bomfim (PSOL-SP) ressaltou: “Enquanto os ‘patriotas’ tumultuam as rodovias e passam vergonha em frente aos quartéis, o 03 curte a Copa no Catar”.

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), que apoiou a candidatura de Bolsonaro em 2018, também se uniu ao coro de críticas. “Bolsonaros acima de tudo! O resto abaixo de todos! Força, patriotas! Continuem!”, ironizou. O deputado federal reeleito Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que também já foi aliado de Bolsonaro, escreveu: “Mais 72h! Fiquem na frente do quartel aí mais um pouquinho! Bananinha tá lá no Catar na Copa mandando energia positiva e todo o apoio!”.

Também na lista de ex-aliados de Bolsonaro, o deputado federal Junior Bozzella (União Brasil-SP) afirmou que os manifestantes que continuam nos movimentos, que nunca foram "desincentivados" pelo Executivo, estão “sendo feitos de trouxas”.

