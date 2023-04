Lula chama de 'monstruosidade' ataque a creche em Blumenau com mortes de crianças

Nesta quarta-feira (5), quatro crianças foram mortas e uma está em estado grave após um ataque na creche Cantinho Bom Pastor localizada em Blumenau, Santa Catarina.

Um homem de 25 anos invadiu a creche com uma machadinha, atacou as crianças e depois se entregou no Batalhão da Polícia Militar.



Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. — Lula (@LulaOficial) April 5, 2023

"A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que tem expertise na extração de dados de telefone e computadores. A gente quer identificar se tem mais algum participante. Se mais alguém participou. Como ele tramou esse plano. Onde ele obteve informações", disse o delegado-geral Ulisses Gabriel.

O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestou sobre a tragédia e disse que "uma tragédia como essa é inaceitável". "Monstruosidade".



O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto de três dias após o ataque.



"É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. Também decretei luto oficial de três dias. O assassino já está preso", afirmou Mello.



A Polícia Civil e equipe do Instituto Médico Legal (IML) estão no local. Todas as crianças que estavam na escola já foram retiradas pela polícia e entregues aos pais, relata a mídia. (com agência Sputnik Brasil)