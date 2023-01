Blinken planeja visita de Lula à Casa Branca com o chanceler Mauro Vieira

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou com o novo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, nessa terça-feira (3), e discutiu uma viagem a Washington do recém-empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Eles também falaram sobre a Venezuela, disseram fontes do ministério à Reuters.

No momento em que o governo Biden está relaxando algumas sanções contra a Venezuela, o novo governo brasileiro pode se tornar uma ponte com Caracas devido às boas relações de Lula com os líderes venezuelanos, disseram.

Blinken chamou Vieira para um bate-papo de 40 minutos que abordou, entre outros assuntos, cooperação em meio ambiente e comércio.

“Esperamos continuar a forte parceria entre os Estados Unidos e o Brasil em comércio, segurança, desenvolvimento sustentável, inovação e inclusão”, disse Blinken no domingo pelo Twitter, parabenizando Lula pela vitória.

"Um brinde a um futuro brilhante para nossos países - e para o mundo", escreveu ele em sua mensagem. (com agência Reuters)