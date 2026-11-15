Edmilson Silva, destaque na cobertura da Aids no JB

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Publicado em 15/11/2026 às 17:35

Alterado em 15/11/2026 às 17:35

Faleceu sábado, aos 70 anos, o jornalista e poeta Edmilson Silva. Na década de 1980, atuou como repórter no JORNAL DO BRASIL e integrou a geração de jornalistas que começou a se especializar na cobertura de Saúde e Ciência (como nos primeiros anos da cobertura sobre a Aids no Brasil).

Baiano de Santo Amaro da Purificação, terra de Caetano Veloso e Maria Betânia, trouxe de lá a verve da poesia. De origem humilde, sua mãe era lavadeira, veio ao Rio para estudar, e aqui iniciou uma sólida carreira profissional, conta a jornalista Nadja Sampaio, que foi casada com Edmilson de 1981 a 1990. Do relacionamento nasceram duas filhas.

Ele já tinha atuado na assessoria da Finep quando veio para o JB, onde, notado pela precisão de seus textos, foi convidado pelo sanitarista Sérgio Arouca, então presidente da instituição, para integrar a equipe da Fundação Oswaldo Cruz. Lá também foi coordenador de Comunicação Social de Farmanguinhos.

Homem gentil e engajado em causas sociais, trabalhou com Betinho na Ação da Cidadania, no apoio aos portadores de HIV e na conscientização da sociedade. Atuou ainda em “O Globo” e nas assessorias do Inca e da UFRJ.