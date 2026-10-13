OBITUÁRIO
Regina Bilac Pinto morre aos 90 anos no Rio de Janeiro
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Por JORNAL DO BRASIL
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Publicado em 13/10/2026 às 09:09
Alterado em 13/10/2026 às 09:10
Regina Bilac Pinto e Wilson Figueiredo em 2016 Foto: Armando Araújo
Regina Bilac Pinto morreu aos 90 anos no Rio de Janeiro, conforme nota divulgada pela família em 7 de outubro de 2026. O velório foi realizado no Cemitério São João Batista, e o sepultamento, no mesmo local.
Filha de Olavo Bilac Pinto e Maria do Carmo (Moreira), Regina era viúva de Wilson Figueiredo (segundo casamento dele), saudoso editorialista do JORNAL DO BRASIL.
A missa de sétimo dia será nessa quarta-feira (14), às 18h30, na Igreja do Sagrado Coração, na PUC, Gávea.
O JORNAL DO BRASIL se solidariza com a família e amigos.