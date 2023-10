Influenciadora bolsonarista Karol Eller morre um mês após anunciar 'cura gay'

A influenciadora bolsonarista e LGBT Karol Eller morreu na noite desta quinta-feira (12), aos 36 anos, após publicar uma carta de despedida em suas redes sociais. A informação foi confirmada em boletim de ocorrência e pelo perfil dela nas redes sociais, causando perplexidade no mundo político, especialmente entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Karol, que é prima de Cássia Eller, trabalhava no gabinete do deputado estadual paulista Paulo Mansur (PL). Ela caiu do prédio onde morava em Campo Belo, na zona sul de São Paulo. O caso foi registrado pela Polícia Civil como suicídio.

Além de toda a tragédia que envolve o suicídio, outro detalhe chamou a atenção e tem gerado discussão nas redes sociais: cerca de um mês antes de tirar sua própria vida, a ativista política anunciou que tinha retornado de um "retiro religioso" e que tinha "renunciado à prática homossexual" e aos "vícios e desejos da carne."

Internautas especularam que Karol Eller se submeteu às chamadas "terapias de conversão de orientação sexual", a famosa "cura gay", que na prática visa "transformar" pessoas homossexuais em heterossexuais e "normalizar pessoas LGBT", ou seja, fazê-las abandonar suas respectivas identidades.

No Brasil, a prática da chamada "terapia de conversão sexual" é proibida. No entanto, instituições em todo o país disfarçam essas "terapias" como "retiros espirituais", que por sua vez são permitidos.

Quem era?

Karol Eller ganhou destaque no cenário brasileiro por ser uma pessoa LGBT que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também ganhou notoriedade ao publicar vídeos nas redes sociais em que fazia críticas ao movimento LGBT.

Uma de suas publicações mais polêmicas afirmava que "não é homofobia só porque um gay foi assassinado." Na última campanha presidencial, Karol Eller gravou um vídeo de apoio a Jair Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente "não é homofóbico."

Disque 188



A cada mês, em média, mil pessoas procuram ajuda no Centro de Valorização da Vida (CVV)., por meio do número 188. São 33 casos por dia, ou mais de um por hora. Se não for tratada, a depressão pode levar a atitudes extremas.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada dia, 32 pessoas cometem suicídio no Brasil. Hoje, o CVV é um dos poucos serviços em Brasília em que se pode encontrar ajuda de graça. Cerca de 50 voluntários atendem a quem precisa, 24 horas por dia.

Repercussão nas redes

Escrevo isso praticamente sem forças, mas infelizmente Karol Eller veio a óbito. Que o Senhor conforte a vida de seus familiares. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 13, 2023

Com muito pesar mesmo acabei de receber a notícia do falecimento da @Karolellerofic1 . Que Deus em sua infinita bondade conforte familiares e amigos, vai fazer falta por aqui ???? pic.twitter.com/IsxS6yadO3 — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 13, 2023

Recebi com muita tristeza a notícia da morte da Karol Eller, uma pessoa de coração gigantesco, uma grande mulher. Peço respeito pela história da Karol e orações pela alma dela e pelo conforto de todos. Que Deus a receba! pic.twitter.com/eIh2MNGvgg — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 13, 2023

Meus mais sinceros pêsames aos familiares e amigos de Karol Eller.



Não se cura quem se é, e não se diz que a existência de alguém é doença.



Discursos como este e as "terapias de conversão" matam. E não podemos mais permitir que isso ocorra no Brasil de forma alguma, com nenhum… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) October 13, 2023

Esta semana os fundamentalistas religiosos aprovaram em comissão da Câmara o fim do direito civil ao casamento homoafetivo. Alguns dias depois, a influencer bolsonarista, Karol Eller, tirou a própria vida depois de se submeter a uma "CURA GAY" em uma igreja evangélica. O… pic.twitter.com/Msv7tr6J6B — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) October 13, 2023

Perdemos Karol Eller. Que notícia triste! Agradecemos à amiga pela vida que ela viveu em prol da Pátria. pic.twitter.com/43tPjRy8KE — Magno Malta (@MagnoMalta) October 13, 2023

Magno Malta fez um vídeo falando sobre o q ocorreu com Karol Eller e no vídeo podemos ter uma amostra grátis da ignorância e de como ela estava sendo cobrada para ser o que não era! Depressão é doença! Parem de espiritualizar a depressão, parem de achar que ser gay é ser doente! pic.twitter.com/NuoaAUetsR

— Beta Bastos (@roberta_bastoss) October 13, 2023