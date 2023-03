Morre na Bahia Juca Chaves, o Menestrel do Brasil

Morreu na noite desse sábado (25), no Hospital São Rafael, em Salvador, o humorista brasileiro Juca Chaves, que estava internado com problemas respiratórios. Ele tinha 84 anos.

Juca Chaves, nome artístico de Jurandyr Chaves, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 22 de outubro de 1938. Filho de Clarita e de um austríaco, naturalizado brasileiro, que montou a primeira fábrica de plásticos no Brasil.

Juca Chaves cresceu ouvindo música erudita em sua casa. Ainda criança, mudou-se com a família para o Jardim Europa em São Paulo. Interessado por música e poesia, com seis anos compôs “Hino aos Cachorros”.

Com sete anos começou a estudar violão. Com 12 anos compôs “Semente Bonitinha”, sua primeira modinha de amor, dedicada a Neusa, que tinha apenas 10 anos.

Juca foi matriculado no curso de piano, mas depois de cinco aulas abandonou o curso, porque “a professora batia em minha mão e eu batia na mão dela”, dizia ele.

Com 13 anos, Juca reuniu uma coletânea de onze poesias, “Meus Primeiros Versos” que falavam do amor por musas diversas. Com 16 anos, frequentava o Clube Pinheiros e foi ali que conheceu Ana Maria, sua mais famosa musa e para quem fez várias canções.

Junto com Lemos Brito e Ricardo Amaral, fundou a revista “Rua Augusta Chic”, onde escrevia crônicas e versos. Ingressou no Centro de Oratória Rui Barbosa, recebendo o diploma de História e Composição da Música Brasileira, em 1955.