Morre Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco da Gama

Morreu, neste domingo (8), o ex-jogador Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, aos 68 anos. O ex-jogador tratava um câncer no intestino. A informação foi confirmada por familiares de Dinamite ao coletivo jornalístico “Atenção, Vascaínos”.

Maior ídolo do Vasco, ele defendeu o clube por 21 anos como atleta profissional. Ele também é recordista em números de partida, 1.110, e gols, 702. Dinamite foi campeão brasileiro em 1974 e cinco vezes campeão carioca.

O ex-jogador é o maior artilheiro do campeonato brasileiro, com 190 gols, e em campeonatos cariocas, 279. Ele jogou às copas de 1978 e 1982.

Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite (Duque de Caxias, 13 de abril de 1954 – Rio de Janeiro, 08 de Janeiro de 2023) foi foi eleito deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PMDB por cinco mandatos consecutivos. Foi jogador do Vasco da Gama durante a década de 70, 80 e 90 e encerrou a carreira no mesmo. Também foi presidente do clube entre 2008 e 2014.

Ficou conhecido como ídolo do Vasco pelos torcedores, onde jogou 21 dos seus 22 anos como profissional, sendo o maior goleador da história do clube, com 708 gols, e o atleta com mais jogos disputados – 1110 bem como o maior artilheiro do Estádio de São Januário, com 184 gols. Foi considerado, numa votação entre 240 personalidades vascaínas pela Revista Placar, como o maior jogador da história do Vasco. Foi também, junto com Pelé e Rogério Ceni, o único jogador do futebol brasileiro a ter mais de mil jogos por uma equipe. Dinamite destacou-se, ainda, por ser o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols) e do Campeonato Carioca (279 gols). É considerado pela IFFHS o quinto maior goleador do futebol mundial em campeonatos nacionais de primeira divisão, com 470 gols em 758 jogos.