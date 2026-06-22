Alan Greenspan morre aos 100 anos

Ex-presidente do Federal Reserve deixou marca profunda na economia dos EUA

Publicado em 22/06/2026 às 09:47

Alterado em 22/06/2026 às 10:05

Alan Greenspan, ex-presidente do Federal Reserve, morreu nesta segunda-feira, 22, aos 100 anos. A informação foi confirmada por Andrea Mitchell, correspondente-chefe da NBC News em Washington e esposa do economista. Segundo o comunicado, ele faleceu em casa, devido a complicações da doença de Parkinson.

Uma trajetória marcante no Federal Reserve

Greenspan comandou o banco central americano de 1987 a 2006, em quase duas décadas no cargo. Nesse período, trabalhou sob quatro presidentes, de diferentes partidos, e ganhou destaque como uma das figuras mais influentes da política econômica dos Estados Unidos.

Ao longo de seu mandato, ele esteve à frente do Fed durante fases de prosperidade e também em momentos de crise. Sua atuação ajudou a consolidar a imagem de um economista que defendia a força dos mercados, a inovação tecnológica e uma postura contrária ao excesso de regulação.

Legado econômico e controvérsias

Greenspan foi visto por muitos como o principal formulador de políticas econômicas de sua época e um dos economistas mais reconhecidos de todos os tempos. Ao mesmo tempo, sua visão favorável ao livre mercado passou a ser associada a consequências mais tarde criticadas, como a desregulamentação do setor bancário e de Wall Street.

Seu legado também inclui debates sobre os efeitos do livre comércio na perda de empregos nos Estados Unidos e sobre o surgimento de bolhas nos preços de ações e imóveis. Com sua morte, encerra-se a trajetória de uma das personalidades mais influentes e polarizadoras da economia americana recente.