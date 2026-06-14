Putin apoia projeto bilionário para prolongar a vida humana

Plano russo reúne pesquisas de ponta para retardar o envelhecimento e ampliar a longevidade

Publicado em 14/06/2026 às 10:31

Alterado em 14/06/2026 às 10:31

Vladimir Putin estaria apoiando uma iniciativa científica de US$ 26 bilhões voltada a prolongar a vida humana e retardar o envelhecimento. O programa russo, chamado “Novas Tecnologias de Preservação da Saúde”, reúne diferentes frentes de pesquisa consideradas estratégicas pelo Kremlin.

A proposta faz parte de um esforço mais amplo da Rússia para avançar em tecnologias biomédicas e fortalecer sua posição como referência mundial em estudos antienvelhecimento. Segundo autoridades russas, o tema está entre as prioridades científicas mais promissoras do país.

Terapia genética, órgãos e criogenia

O projeto inclui linhas de investigação como terapia genética, órgãos cultivados em laboratório, impressão de órgãos e experimentos com temperaturas ultrabaixas. A ideia é combinar avanços da medicina regenerativa com novas soluções para ampliar a expectativa de vida e enfrentar doenças associadas ao envelhecimento.

De acordo com as informações divulgadas, a iniciativa lançada em 2024 pretende salvar milhares de vidas até o final da década. O programa também busca acelerar a aplicação prática dessas tecnologias em tratamentos de saúde e em futuras terapias antienvelhecimento.

Debate reacendido por conversa com Xi Jinping

O interesse internacional pelo tema voltou a crescer depois que Putin foi flagrado por um microfone aberto, durante um desfile militar em Pequim, em setembro de 2025, discutindo imortalidade e transplante de órgãos com o presidente chinês, Xi Jinping. O episódio chamou atenção por associar a pauta da longevidade a dois dos líderes mais influentes do cenário global.

Desde então, a narrativa em torno do programa ganhou destaque dentro e fora da Rússia, reforçando a percepção de que o Kremlin quer transformar a busca por prolongar a vida em um projeto de Estado. Putin, há mais de duas décadas no poder, segue como uma das figuras políticas mais poderosas e controversas do mundo. (com informações do Insider Stars)