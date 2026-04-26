Quem é Cole Tomas Allen, o engenheiro que disparou tiros em jantar com Trump, nesse sábado, em Washington

...

Publicado em 26/04/2026 às 06:01

Alterado em 26/04/2026 às 11:33

O suspeito preso no tiroteio no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca no sábado foi identificado por um agente da lei como Cole Tomas Allen, um homem da região de Los Angeles que, segundo redes sociais, parece ser formado pelo Caltech e trabalhando como professor e desenvolvedor de jogos em meio período.



O oficial disse que Allen, com aproximadamente 31 anos de idade, é residente de Torrance, Califórnia, uma cidade costeira que faz parte da região da Baía Sul da Baía, adjacente a Los Angeles, que faz fronteira com a Baía de Santa Monica.

O chefe do departamento de polícia do Distrito de Columbia disse que os investigadores acreditam que o suspeito era hóspede do hotel Washington Hilton, onde ocorria o jantar anual, mas que nenhum motivo havia sido determinado.



Postagens no Facebook que parecem estar relacionadas a Cole mostram que ele foi nomeado "Professor do Mês" em dezembro de 2024 pelo escritório de Torrance da C2 Education, um serviço privado nacional de preparação para provas e tutoria para estudantes que estão prestes a ingressar na faculdade.



Um perfil no LinkedIn no nome do suspeito o descreve como "engenheiro mecânico e cientista da computação de formação, desenvolvedor de jogos independente por experiência, professor de nascimento."

Ele obteve o diploma de bacharel em engenharia mecânica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia em 2017 e um mestrado em ciência da computação pela California State University em Dominguez Hills em 2025, segundo o perfil. O Caltech informou em comunicado que uma pessoa com esse nome se formou em 2017.



Na descrição de experiência profissional, o post mostra que ele trabalhou nos últimos anos como professor em meio período na C2 Education e como desenvolvedor de jogos autônomo. Anteriormente, trabalhou como engenheiro mecânico para uma empresa chamada IJK Controls em South Pasadena por um ano antes disso, como assistente de ensino no Caltech.





Cole Tomas Allen ao ser detido pelo serviço de segurança no jantar com Trump Foto: Reuters

O perfil também inclui um artigo de jornal local "sobre uma competição de robótica que meu time venceu" no Caltech em 2016.



Em "Causas", lista apenas: "Ciência e Tecnologia".

O Serviço Secreto disse que o suspeito estava armado com uma espingarda e foi detido após abrir fogo contra um agente do Serviço Secreto no Hotel Washington Hilton, do lado de fora do salão de baile onde o evento contou com a presença do presidente Donald Trump com Melania, do vice-presidente JD Vance e de vários secretários de gabinete. (com Reuters)