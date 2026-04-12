O DEDO PODRE DO IMPERADOR - Hungria: com apoio explícito de Trump, Orbán amarga derrota acachapante na tentativa de reeleição

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Publicado em 12/04/2026 às 18:03

Alterado em 12/04/2026 às 20:36

Orbán falou com apoiadores em Budapeste.

Ele disse que o resultado da eleição é claro e é doloroso para seu partido.

"O resultado da eleição ainda não é final, mas é compreensível e claro. O resultado da eleição é doloroso para nós, mas claro. A responsabilidade e a possibilidade de governar não nos foram dadas. Parabenizei o vencedor", disse Orbán.

Ele acrescentou que o Fidesz, seu partido, serviria à Hungria a partir da oposição.

Péter Magyar, o vencedor, postou no Facebook dizendo que Orbán o parabenizou.

"Agora há pouco o Primeiro-Ministro Viktor Orbán me parabenizou pela nossa vitória em uma ligação telefônica", escreveu.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, publicou no X que "O coração da Europa está batendo mais forte na Hungria esta noite".

"A Hungria escolheu a Europa. A Europa sempre escolheu a Hungria. Juntos, somos mais fortes. Um país retoma seu caminho europeu. A União se fortalece."

A vitória de Magyar provavelmente significará o fim do papel adversarial da Hungria dentro da UE, possivelmente abrindo caminho para um empréstimo de 90 bilhões de euros (US$ 105 bilhões) à Ucrânia devastada pela guerra, o que foi bloqueado por Orbán.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, parabenizou Magyar pelo X: "Parabéns a Péter Magyar pela vitória histórica do Tisza nas eleições húngaras!" escreveu. Tisza é o partido do vencedor.

"Espero trabalhar de perto com vocês – como Aliados e Membros da UE. Isso marca um novo capítulo na história da Hungria."

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que conversou com Magyar para parabenizá-lo pela vitória.

"A França acolhe o que tem sido uma vitória em termos de participação do povo no processo democrático, e uma vitória que demonstra o apego do povo húngaro aos valores da União Europeia e ao papel da Hungria na Europa", escreveu Macron no X.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, juntou-se ao coro de parabéns a Magyar em uma postagem online:

"O povo húngaro decidiu. Meus sinceros parabéns pelo seu sucesso eleitoral", escreveu ele em uma postagem no X.

"Estou ansioso para trabalhar com você. Vamos unir forças por uma Europa forte, segura e, acima de tudo, unida."

Resultado pode influenciar a guerra na Ucrânia



Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a União Europeia tentou reduzir drasticamente o uso do petróleo e gás russos, uma mudança que Budapeste também resistiu veementemente.

Orbán manteve laços estreitos com a Rússia, um importante fornecedor de energia, e se recusou a enviar armas para a Ucrânia.

Ele também bloqueou um pacote de empréstimos de 90 bilhões de euros da UE para Kiev e afirma que a Ucrânia nunca poderá se juntar ao bloco.

Orbán acusou a UE e a Ucrânia de tentarem interferir na eleição deste domingo e disse que a Ucrânia quer interromper o fornecimento de energia da Hungria, algo que Kiev nega.

Ele enquadrou esta eleição como uma escolha clara entre "guerra ou paz", dizendo que seus opositores arrastariam a Hungria para a guerra na Ucrânia. O partido Tisza nega a acusação.

Ao contrário de Orban, Magyar não se opõe categoricamente ao direito da Ucrânia de ingressar na UE um dia, mas o programa de Tisza não apoia a entrada acelerada de Kiev.

Uma pesquisa publicada na semana passada pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores revelou que, embora os eleitores do Tisza difiram dos apoiadores do Fidesz ao considerar a Ucrânia um parceiro, e não um adversário da Hungria, ambos são céticos quanto ao apoio financeiro futuro a Kiev e à sua candidatura à União Europeia.

Quando Magyar, o vencedor, era criança, ele colou uma foto de Orbán, então um inflamado anticomunista, na parede de seu quarto, emocionado com as primeiras eleições democráticas da Hungria em 1990.

Décadas depois, ele encerrou neste domingo o governo de 16 anos de Orbán em uma eleição que trouxe uma participação recorde.

Magyar, cujo sobrenome significa literalmente "húngaro", ganhou destaque há dois anos.

Isso ocorreu após sua ex-esposa, ex-ministra da Justiça de Orbán, renunciar a todos os cargos políticos após um perdão por abuso sexual que causou alvoroço público.

Ele rapidamente se distanciou do partido governante, acusando-o de corrupção.



Péter Magyar Foto: reprodução

Como líder do Tisza, Magyar comprometeu-se a reconstruir a orientação ocidental da Hungria e acabar com sua dependência da energia russa até 2035, enquanto busca "relações pragmáticas" com Moscou. Ele também prometeu desbloquear os fundos congelados da UE, o que ajudaria a reviver a economia estagnada da Hungria.

"No primeiro dia, precisamos aprovar medidas anticorrupção e apresentar nossa solicitação para ingressar no Ministério Público Europeu", disse Magyar na manhã deste domingo após votar.

Até o fechamento desta coluna, a Casa Branca não havia se pronunciado sobre a derrota.