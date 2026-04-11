JD Vance é alvo frequente das provocações de Trump; vice-presidente é dos poucos que podem avocar a 25ª emenda para destituir o presidente

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Publicado em 11/04/2026 às 11:14

Alterado em 11/04/2026 às 11:14

Será que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, tem um limite intransponível quando se trata de engolir o orgulho em troca de um lugar à mesa do presidente dos EUA?

Autor do livro "Hillbilly Elegy", Vance antes criticava a intervenção estrangeira e já chamou Donald Trump de “heroína cultural”. Hoje, passou a apoiar um governo que é bastante impopular. Esse cenário também tem afetado sua popularidade.

A guerra escolhida por Donald Trump contra o Irã fez com que sua aprovação se estabilizasse em 38%, de acordo com uma pesquisa da YouGov realizada entre 3 e 6 de abril.

De acordo com uma pesquisa da CNN, a taxa de aprovação de JD Vance despencou de 41% em meados de janeiro para 37% no final de março, diminuindo suas chances de se reeleger em 2028 e assumir a presidência.

Mas parece que nada convencerá o Sr. Vance a se posicionar contra o presidente dos EUA, que frequentemente o torna alvo de piadas e que decidiu entrar em guerra com o Irã enquanto Vance estava em viagem ao Azerbaijão.

Apesar da posição declarada de Vance contra a guerra com o Irã, o vice-presidente se mostrou "totalmente a favor" da chamada "excursão" de Trump, segundo reportagem do site "Politico".

Agora, Vance não apenas permanece “a bordo”, como também foi designado para liderar as negociações com o Irã, previstas para começar em 11 de abril no Paquistão.

Isso apesar de, há dois anos, ele ter afirmado que uma guerra com o Irã seria uma “enorme distração de recursos” e “extremamente cara para o nosso país”.

Como se não bastasse, Donald Trump escolheu Vance para fazer uma piada durante um longo discurso em um almoço de Páscoa a portas fechadas.

“JD está aqui?”, perguntou o presidente, claramente se divertindo, enquanto olhava pela sala como se seu vice fosse invisível.

Quando finalmente encontrou Vance, disse aos seus convidados: "Ele emagreceu. Ficou um pouco mais magro, eu estava procurando um cavalheiro de porte físico avantajado, agora encontrei um espécime perfeito."

Essa tendência de Trump de opinar sobre a aparência dos outros foi descrita por terapeutas como uma demonstração de poder.

“Seus comentários sobre a aparência física das pessoas são apenas mais uma munição em seu arsenal, que ele usa para enaltecer ou desmerecer as pessoas”, disse Terence Szuplat, redator de discursos do presidente Barack Obama, ao "Wa"shington Post".

Trump não parou por aí. Em vez disso, pressionou o vice-presidente sobre o andamento das negociações com o Irã.

"Como vai?", perguntou Trump a Vance diante de todos na sala. "Estou bem, senhor", respondeu Vance da plateia, e talvez tivesse dito mais alguma coisa, mas Trump o interrompeu.

"Você acha que isso vai acontecer?", perguntou Trump, referindo-se a um acordo de paz sustentável. Ao que Vance respondeu: "Hum, vamos te informar sobre isso."

Isso permitiu que Trump desse seu golpe final: "Então, se não acontecer, a culpa é do JD Vance. Se acontecer, o mérito é todo meu."

Depois de mudar de posição em quase todas as suas convicções, Vance passa agora a transmitir uma imagem de alguém em situação cada vez mais frágil, o que tem facilitado as provocações de Trump. (com The Daily Digest)