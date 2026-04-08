Mentalmente inapto? Trump poderia ser destituído através da 25ª Emenda

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Publicado em 08/04/2026 às 08:48

Alterado em 08/04/2026 às 08:53

O "Daily Beast" relata que o discurso repleto de palavrões de Trump contra o Irã no Truth Social aumentou ainda mais o escrutínio sobre a saúde mental do presidente americano Foto: Ansa/AFP

Um número crescente de políticos está preocupado com Donald Trump e questiona se ele tem capacidade mental para ser presidente dos Estados Unidos.

O "Daily Beast" relata que o discurso repleto de palavrões de Trump contra o Irã no Truth Social aumentou ainda mais o escrutínio sobre a saúde mental do presidente americano.

“Terça-feira será o Dia da Usina Elétrica e o Dia da Ponte, tudo junto, no Irã. Não haverá nada igual!!! Abram o Estreito, seus m a l u c o s, ou vocês vão viver no i n f e r n o - AGUARDEM! Louvado seja Alá. Presidente DONALD J. TRUMP”, publicou o Trump.

Ele, que se identifica como cristão e é considerado um defensor da direita religiosa, publicou a mensagem no domingo de Páscoa.

No entanto, ao contrário de declarações anteriores de Trump, há preocupações de que isso possa ser prejudicial para a política externa dos EUA em um momento crítico.

“Feliz Páscoa, Estados Unidos. Enquanto vocês vão à igreja e celebram com amigos e familiares, o presidente dos Estados Unidos está delirando como um louco descontrolado nas redes sociais”, escreveu o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, na rede social X.

"Se eu fizesse parte do gabinete de Trump, passaria a Páscoa ligando para advogados constitucionalistas sobre a 25ª Emenda", escreveu o senador Chris Murphy, de Connecticut, nas redes sociais.

Murphy não está sozinho nessa avaliação. A representante democrata do Arizona, Yassamin Ansari, publicou: "A 25ª Emenda existe por um motivo."

As críticas não se limitaram apenas aos democratas. A ex-representante republicana da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, também questionou a sanidade do presidente dos EUA.

E continuou: “Nosso presidente não é cristão e suas palavras e ações não devem ser apoiadas por cristãos”.

A verdade é que realmente existe um mecanismo legal que pode ser usado contra o comportamento descontrolado de Trump.

A 25ª Emenda é uma disposição da Constituição americana que prevê a substituição do presidente e do vice-presidente em caso de morte, destituição, renúncia ou incapacidade.

O tratado foi ratificado em 1967, após o assassinato de John F. Kennedy, e teve como objetivo eliminar ambiguidades relativas à "sucessão e incapacidade" do Poder Executivo.

Segundo a Newsweek, o mecanismo constitucional permite que o vice-presidente e a maioria do Gabinete declarem o presidente incapaz de exercer as funções do cargo.

Qualquer invocação da emenda exigiria uma ação formal do vice-presidente e da maior parte do gabinete de Trump, seguida da participação do Congresso.

No entanto, a 25ª Emenda nunca foi usada para destituir um presidente em exercício; sua aplicação mais comum tem sido a transferência temporária de poder durante procedimentos médicos.

Se Trump fosse destituído com base na 25ª Emenda, o que é uma grande incógnita, seria um evento sem precedentes.

No entanto, se há algo que se destaca na administração Trump, é que ela é algo completamente diferente de tudo o que se viu na história presidencial dos EUA.