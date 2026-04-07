Mais um recuo: Trump anuncia cessar-fogo de duas semanas enquanto o Irã propaga o início das negociações

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Publicado em 07/04/2026 às 19:35

Alterado em 07/04/2026 às 21:12

Iranianos em Teerã participam de uma cerimônia que marca os 40 dias desde que estudantes foram mortas em um ataque a uma escola primária feminina em Minab Foto: Majid Asgaripour/WANA

Donald Trump concordou em suspender o 'bombardeio e ataque ao Irã' por duas semanas. Ele disse que isso está sujeito ao consentimento do Irã com a "abertura completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz.

Em sua publicação na rede "Truth Social", anunciando o cessar-fogo, Trump disse que conversou com líderes no Paquistão e que a proposta de 10 pontos do Irã é uma "base viável para negociar".

O anúncio nas redes sociais foi o mais recente exemplo de Trump recuando diante de ameaças severas, depois que ele alertou o Irã mais cedo, nesta terça-feira (7), que "uma civilização inteira" morreria "esta noite", se suas exigências não fossem atendidas.

Trump afirmou que o acordo está sujeito à decisão do Irã de suspender o bloqueio do fornecimento de petróleo e gás pelo estreito, que normalmente lida com cerca de um quinto dos envios globais de petróleo.

"Israel concordou com o cessar-fogo anunciado por Trump no Truth Social", informou a CNN, citando um funcionário da Casa Branca não identificado.

Separadamente, "o Irã aceitou a proposta de cessar-fogo de duas semanas do Paquistão, com o cessar-fogo aprovado pelo novo líder supremo", informou o New York Times.

Petróleo

Os preços do petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caíram mais de $12 por barril. após o anúncio de Trump.

O anúncio de Trump veio pouco antes do prazo para o Irã abrir o Estreito de Ormuz, onde 20% do petróleo mundial transita.

10 pontos

O Conselho Supremo de Segurança do Irã disse que submeteu sua proposta de 10 pontos aos Estados Unidos por meio do Paquistão, informou a mídia estatal. O Irã também afirmou que as negociações com os EUA serão realizadas em Islamabad, no Paquistão.

A proposta de 10 pontos do Irã inclui trânsito controlado pelo estreito de Ormuz, coordenado com as forças armadas iranianas, o fim da guerra contra o Irã e grupos aliados, e a retirada das forças de combate americanas de todas as bases regionais, segundo a mídia iraniana.

A proposta também inclui o levantamento de todas as sanções primárias e secundárias, o pagamento de compensação integral ao Irã e a liberação dos ativos iranianos congelados.