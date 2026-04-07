O discurso atroz do 'Nobel da Paz': Trump diz que 'uma civilização inteira vai morrer esta noite, para nunca mais ser trazida de volta', se Teerã não fechar um acordo

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Publicado em 07/04/2026 às 14:13

Alterado em 07/04/2026 às 14:16

O mundo acordou atônito, nesta terça-feira (7), com as cruéis e preocupantes palavras do presidente dos Estados Unidos sobre a "erradicação total" dos iranianos.

Donald Trump deu ao Irã até às 20h em Washington (meia-noite GMT e 3h30 em Teerã) para encerrar o bloqueio do petróleo do Golfo, dizendo que, caso contrário, destruirá todas as pontes e usinas de energia do país em até quatro horas. "Uma civilização inteira vai morrer esta noite", escreveu ele em sua rede social, como se fosse normal um chefe de estado escrever este tipo de coisa a respeito de outra nação.

Uma fonte iraniana disse à Reuters que Teerã rejeitou uma proposta apresentada por intermediários de um cessar-fogo temporário.

As negociações sobre uma paz duradoura só poderiam começar depois que os EUA e Israel encerrarem seus ataques, garantirem que não serão retomados e oferecerem compensação pelos danos, disse a fonte iraniana.

A fonte acrescentou que qualquer acordo futuro deve deixar o Irã no controle do estreito, impondo taxas aos navios que o utilizam.

O Irã não demonstrou sinais de aceitar o ultimato de Trump para abrir o Estreito de Ormuz até o final desta terça-feira.

À medida que o tempo se esgota para o prazo de Trump, os ataques ao Irã se intensificaram ao longo do dia, atingindo pontes ferroviárias e rodoviárias, um aeroporto e uma usina petroquímica, além de derrubar linhas de energia, segundo a mídia iraniana.

O Irã respondeu declarando que não atacaria somente a infraestrutura de seus vizinhos do Golfo, e afirmou ter realizado novos ataques a um navio no Golfo e a instalações industriais sauditas ligadas a empresas americanas.

Um funcionário dos EUA confirmou que o exército americano realizou ataques adicionais contra alvos militares na Ilha Kharg.

Ele acrescentou que as greves não impactaram a infraestrutura petrolífera.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, que está na Hungria, afirmou que os ataques à Ilha Kharg não representam uma mudança de estratégia,

"Íamos atacar alguns alvos militares na Ilha Kharg, e acredito que já fizemos isso", disse Vance.

"Não vamos atacar metas de energia e infraestrutura até que os iranianos façam uma proposta que possamos apoiar ou não façam uma proposta", acrescentou. "Não acho que as notícias na Ilha Kharg ... representa uma mudança de estratégia, ou representa qualquer mudança do Presidente dos Estados Unidos."

O Irã exporta a grande maioria de seu petróleo através da ilha.

As forças dos EUA realizaram ataques contra Kharg em meados de março. Trump disse então que eles "obliteraram totalmente" todos os alvos militares ali e que poderiam atacar a infraestrutura petrolífera em seguida.

O funcionário dos EUA, que falou sob condição de anonimato, descreveu pelo menos alguns dos ataques como tendo como alvo locais que já haviam sido atingidos anteriormente e disse que o ataque ocorreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira.

O Irã não demonstrou sinais de aceitar o ultimato de Trump para abrir o Estreito de Ormuz até o final de terça-feira.

Ele disse que "uma civilização inteira morrerá esta noite" a menos que Teerã chegasse a um acordo de última hora.

À medida que o tempo se esgotava para o prazo de Trump, os ataques ao Irã se intensificaram ao longo do dia, atingindo pontes ferroviárias e rodoviárias, um aeroporto e uma usina petroquímica, além de derrubar linhas de energia, segundo a mídia iraniana.

O Irã respondeu declarando que não se contesceria mais em atacar a infraestrutura de seus vizinhos do Golfo, e afirmou ter realizado novos ataques a um navio no Golfo e a instalações industriais sauditas ligadas a empresas americanas.

"Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser trazida de volta. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai acontecer", escreveu Trump em seu site Truth Social.

Duas fontes paquistanesas disseram à Reuters que esforços para facilitar conversas entre os EUA e o Irã estão em andamento.

Uma das fontes, um alto funcionário de segurança, afirmou que o ataque noturno do Irã às instalações industriais da Arábia Saudita ligadas a empresas americanas ameaçou descarrilar as negociações.

Se a Arábia Saudita responder aos ataques, as negociações estariam encerradas, disse a fonte, acrescentando que retaliação também poderia envolver o Paquistão no conflito sob seu pacto de defesa com Riade.

A segunda fonte disse que o Irã está "pisando em gelo fino", e que as próximas três a quatro horas seriam críticas para o futuro do diálogo.

O Paquistão tem estado no centro das negociações entre os EUA e o Irã nas últimas semanas, atuando como principal intermediário para propostas compartilhadas por ambos os lados, mas não houve sinais de compromisso.

"Estamos em contato com os iranianos. Ultimamente, eles têm demonstrado flexibilidade para se juntar às negociações, mas ao mesmo tempo adotam posições rígidas como pré-requisito para qualquer negociação", disse a fonte de segurança paquistanesa.

Ele acrescentou que Islamabad está persuadindo Teerã a entrar em negociações sem condições prévias.

Rússia

As interrupções globais no fornecimento causadas pela guerra no Oriente Médio abriram novas oportunidades comerciais para a Rússia, mas a estabilidade dos preços no mercado interno continua sendo uma prioridade, disse o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin nesta terça-feira.

A Rússia, o segundo maior exportador mundial de petróleo, o maior exportador de trigo e um dos principais produtores e exportadores de fertilizantes, é vista por muitos especialistas como uma das principais beneficiárias econômicas do conflito.

"Para o nosso país, a situação atual – se considerarmos exclusivamente os aspectos econômicos – cria novas oportunidades para melhorar a posição financeira das indústrias orientadas para a exportação e para fornecer receitas orçamentárias adicionais", disse Mishustin em uma reunião do governo.

"Nosso país tem capacidade para aumentar os envios internacionais de recursos que atualmente são escassos devido à crise do Oriente Médio, ou que podem se tornar escassos no curto prazo, incluindo suprimentos relacionados a alimentos", disse Mishustin.

Além do petróleo e gás, Mishustin observou que o fornecimento global de ureia, enxofre e hélio havia sido interrompido. A Rússia é um grande produtor das três commodities.

A Rússia deve proteger seus próprios consumidores domésticos de choques externos de preços, disse ele, citando as recentes proibições à exportação de gasolina e fertilizantes nitrogênios como exemplos de medidas protetivas.

"Nossa principal prioridade continua protegendo o mercado interno", disse ele.

"A guerra dos EUA e de Israel contra o Irã tem sido caracterizada por uma série de erros de cálculo da maioria das partes envolvidas e periféricas, mas o verdadeiro perigo é a ilusão sobre a escala da crise energética resultante. É ilusão de qualquer nação pensar que ela, ou qualquer outro país, pode sair como "vencedora" do conflito, agora em sua sexta semana. A realidade é que, mesmo com um cessar-fogo e a retomada dos fluxos de embarcações pelo Estreito de Ormuz nas próximas semanas, uma crise energética para a economia mundial está travada", escreveu Clyde Russell, colunista da Reuters sobre Commodities e Energia da Ásia.