ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Terça, 23 de Dezembro de 2025

INFORME INTERNACIONAL

Departamento de Justiça dos EUA publica 11 mil arquivos de Epstein

Novo material revela que Trump voou ao menos 8 vezes com pedófilo

Por JORNAL DO BRASIL
[email protected]

Publicado em 23/12/2025 às 12:31

Alterado em 23/12/2025 às 12:31

São diversas fotos com Epstein ao lado de meninas que aparentam pouca idade Foto: reprodução

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou nesta terça-feira (23) mais de 11 mil arquivos relativos ao caso Jeffrey Epstein, com imagens, vídeos, documentos e outros registros pertencentes ao falecido bilionário pedófilo, incluindo os relacionados a sua morte em um presídio em 2019, quando aguardava por julgamento contra tráfico sexual de menores e mulheres.

Entre os arquivos divulgados há um e-mail que informa que o atual presidente dos EUA, Donald Trump, viajou nos aviões privados de Epstein ao menos oito vezes, sendo que em metade deles havia também a presença da ex-namorada do pedófilo e sua cúmplice Ghislaine Maxwell.

O e-mail, datado de 7 de janeiro de 2020, com o remetente e o destinatário ocultados, tem como título: "RE: Registro de voos de Epstein". Já a mensagem no corpo do texto diz que o republicano "é citado como passageiro em ao menos oito voos entre 1993 e 1996, incluindo quatro nos quais estava Maxwell".

"Em um voo em 1993, ele [Trump] e Epstein eram os únicos passageiros registrados. Em outro, os passageiros são Epstein, Trump e uma garota de 20 anos", diz o conteúdo citado pela BBC.

Em comunicado publicado hoje no X, o Departamento de Justiça esclareceu que "alguns dos documentos contêm afirmações falsas e sensacionalistas contra o presidente [dos EUA, Donald] Trump, apresentadas ao FBI pouco antes das eleições de 2020".

No final de novembro, Trump sancionou o projeto de lei que determina a divulgação de todos os arquivos da investigação sobre Epstein. Ele, que foi amigo do pedófilo, aparece em diversos materiais do caso, incluindo fotografias, vídeos e até caricaturas de seu rosto em preservativos.

Além do atual mandatário americano, o ex-chefe de Estado Bill Clinton, o ex-príncipe britânico Andrew, o empresário Bill Gates e o filósofo Noam Chomsky estão entre as figuras encontradas nos arquivos. (com Ansa)

Tags:

Epstein

eua

Deixe seu comentário