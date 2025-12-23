Departamento de Justiça dos EUA publica 11 mil arquivos de Epstein

Novo material revela que Trump voou ao menos 8 vezes com pedófilo

Publicado em 23/12/2025 às 12:31

Alterado em 23/12/2025 às 12:31

São diversas fotos com Epstein ao lado de meninas que aparentam pouca idade Foto: reprodução

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou nesta terça-feira (23) mais de 11 mil arquivos relativos ao caso Jeffrey Epstein, com imagens, vídeos, documentos e outros registros pertencentes ao falecido bilionário pedófilo, incluindo os relacionados a sua morte em um presídio em 2019, quando aguardava por julgamento contra tráfico sexual de menores e mulheres.

Entre os arquivos divulgados há um e-mail que informa que o atual presidente dos EUA, Donald Trump, viajou nos aviões privados de Epstein ao menos oito vezes, sendo que em metade deles havia também a presença da ex-namorada do pedófilo e sua cúmplice Ghislaine Maxwell.

O e-mail, datado de 7 de janeiro de 2020, com o remetente e o destinatário ocultados, tem como título: "RE: Registro de voos de Epstein". Já a mensagem no corpo do texto diz que o republicano "é citado como passageiro em ao menos oito voos entre 1993 e 1996, incluindo quatro nos quais estava Maxwell".

"Em um voo em 1993, ele [Trump] e Epstein eram os únicos passageiros registrados. Em outro, os passageiros são Epstein, Trump e uma garota de 20 anos", diz o conteúdo citado pela BBC.

Em comunicado publicado hoje no X, o Departamento de Justiça esclareceu que "alguns dos documentos contêm afirmações falsas e sensacionalistas contra o presidente [dos EUA, Donald] Trump, apresentadas ao FBI pouco antes das eleições de 2020".

No final de novembro, Trump sancionou o projeto de lei que determina a divulgação de todos os arquivos da investigação sobre Epstein. Ele, que foi amigo do pedófilo, aparece em diversos materiais do caso, incluindo fotografias, vídeos e até caricaturas de seu rosto em preservativos.

Além do atual mandatário americano, o ex-chefe de Estado Bill Clinton, o ex-príncipe britânico Andrew, o empresário Bill Gates e o filósofo Noam Chomsky estão entre as figuras encontradas nos arquivos. (com Ansa)