Hillary chama Bolsonaro de 'corrupto', critica Trump por apoiá-lo e aponta efeitos negativos das tarifas para os americanos

...

Publicado em 12/07/2025 às 10:39

Alterado em 12/07/2025 às 10:39

A ex-senadora e ex-candidata à presidência dos Estados Unidos Hillary Clinton criticou duramente o atual presidente do país, Donald Trump, por seu apoio declarado a Jair Bolsonaro, a quem ela classificou como “corrupto”.

“Você [o americano] está prestes a pagar mais por carne não só porque o Trump quer proteger o seu amigo corrupto, mas também porque os republicanos no Congresso decidiram ceder-lhe o poder sobre a política comercial”, escreveu a democrata na rede social Buesky, concorrente da X do Elon Musk, nesta sexta-feira (11), ao criticar as tarifas unilaterais dos EUA contra o Brasil.

Ao mesmo tempo, Hillary compartilhou um print de uma reportagem do The New York Times que detalha as tarifas impostas por Trump ao Brasil. (com Brasil 247 e O Antagonista)