Pontífice fez apelo durante audiência no Vaticano com membros do Corpo de Comissariado Militar Marítimo da Itália

Publicado em 28/11/2026 às 17:19

Alterado em 28/11/2026 às 17:19

O papa Leão XIV afirmou neste sábado (28) que os militares são chamados a atuar como “servidores da paz” e que o bem de todos deve estar acima dos interesses particulares. A declaração foi feita durante audiência com membros do Corpo de Comissariado Militar Marítimo da Itália, no Vaticano, em um contexto que o pontífice descreveu como marcado por guerra, violência e sofrimento de populações inocentes.

Segundo Leão XIV, o serviço das forças armadas interpela a consciência de cada um a agir sempre pelo bem da pessoa, com respeito à dignidade humana e ao direito. O papa destacou que a missão militar não pode ser separada de valores éticos e de responsabilidade social, especialmente diante dos conflitos que atingem diferentes regiões do mundo.

Referência a João Paulo II

Em seu discurso, o pontífice recorreu ao legado de João Paulo II, lembrando as palavras dirigidas em 1988 a capelães e militares da Marinha britânica. Na ocasião, o papa polonês os convidou a se reconhecerem não apenas como guardiões da segurança e da liberdade da nação, mas também como servidores da paz.

Leão XIV afirmou que essa expressão continua atual porque a paz não depende apenas de acordos entre nações, mas também de atitudes concretas nas relações diárias. Para ele, é necessário justiça, honestidade no exercício das responsabilidades, respeito recíproco e a capacidade de colocar o bem comum acima de interesses individuais.

Bem comum e dignidade humana

Ao reforçar sua mensagem, o papa afirmou que a construção da paz exige mais do que boas intenções. Ela demanda escolhas consistentes, tanto na esfera internacional quanto no convívio cotidiano, com atenção permanente à dignidade humana e ao direito.

O discurso de Leão XIV buscou alinhar a atuação das forças armadas a uma visão de serviço público voltada à proteção das pessoas e à promoção da paz. A fala também ampliou o peso simbólico da audiência ao conectar o presente aos ensinamentos deixados por João Paulo II. (com informações da Ansa)