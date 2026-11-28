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Publicado em 28/11/2026 às 12:41

Alterado em 28/11/2026 às 12:48

Sistema de mísseis Arman com mísseis Sayyad-3 em uma foto do Ministério da Defesa iraniano durante uma cerimônia de inauguração em território iraniano não revelado Foto: Ministério da Defesa do Irã

O vice-comandante do quartel-general central do comando militar Khatam Al-Anbiya, Kioumars Heydari, afirmou que as Forças Armadas do Irã atacarão qualquer ponto do mundo a partir do qual seja percebida uma ameaça à República Islâmica. Segundo ele, qualquer lugar onde haja risco para o país poderá ser considerado um alvo legítimo.

A declaração foi divulgada pela agência de notícias Fars e reforça o tom de alerta adotado por autoridades iranianas em meio à instabilidade regional. O discurso sugere que a resposta de Teerã poderá ultrapassar as fronteiras nacionais caso o país avalie que sofreu uma nova agressão.

Possíveis alvos incluem bases dos EUA

Antes disso, o deputado iraniano Manouchehr Mottaki afirmou que o Irã pode atacar bases dos Estados Unidos na Europa caso haja retomada da agressão contra a República Islâmica. A fala amplia a dimensão das ameaças e mostra que o país considera instalações ligadas a seus adversários estratégicos em diferentes regiões.

No fim de outubro, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, já havia orientado os militares a responder de forma efetiva a qualquer ameaça, observando que a reação não deveria ficar limitada geograficamente. A mensagem reforça a linha de endurecimento na política de defesa iraniana.

Tensão continua após ataques e trégua

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel iniciaram ataques a alvos no Irã, que respondeu à ofensiva. Desde então, há uma pausa no conflito, mas a situação permanece sem solução definitiva e o risco de retomada das hostilidades segue presente.

O cenário mantém elevada a preocupação internacional, já que novas declarações de líderes políticos e militares iranianos indicam que uma eventual escalada pode atingir áreas fora do Oriente Médio. Enquanto não há desfecho diplomático, a tensão continua aberta e sem sinais claros de arrefecimento.(com informações da agência Sputnik Brasil)