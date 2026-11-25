No Dia Internacional para Eliminação da Violência contra Mulheres, António Guterres afirmou que a violência contra mulheres e meninas é uma vergonha universal e pediu ações concretas para ampliar a proteção, fortalecer a justiça e apoiar as sobreviventes em todo o mundo.

O secretário-geral da ONU destacou que essa violência não respeita classe social nem fronteiras e está presente em todos os continentes. Para ele, é possível mudar esse cenário com ações coordenadas de governos, instituições e sociedade civil.

Campanha de 16 dias e mensagem política

A ONU iniciou nesta quarta-feira a campanha de 16 Dias de Ativismo para combater a violência de gênero. Neste ano, o tema é “Una-se pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas: Garanta justiça, proteja sobreviventes, acabe com a impunidade”.

Guterres afirmou que é hora de acabar com a injustiça e desmantelar as normas patriarcais que empurram homens e rapazes para a violência e mantêm mulheres e meninas no silêncio. A mobilização busca pressionar por respostas mais firmes e por políticas de proteção efetivas.

Origem da data e dados alarmantes

O 25 de novembro foi escolhido em memória das irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, assassinadas pela ditadura de Leonidas Trujillo na República Dominicana. A data foi proposta por movimentos feministas latino-americanos e depois adotada pela ONU.

Em relatório divulgado por UNODC e ONU Mulheres, 47 mil meninas e mulheres foram mortas intencionalmente em 2025 por parceiro íntimo ou familiar, o equivalente a uma média de cinco mortes por hora. O número representa 60% do total de 78 mil feminicídios registrados no ano.

Violência de gênero e impunidade

Segundo a ONU Mulheres, a violência de gênero afeta uma em cada três mulheres e meninas no mundo, cerca de 840 milhões de pessoas. A entidade afirma que se trata de uma das violações de direitos humanos mais disseminadas e com maior probabilidade de permanecer impune.

Outro dado que preocupa é a baixa denúncia: apenas 7% das sobreviventes procuram a polícia após sofrer agressão. Para a ONU, isso mostra a urgência de fortalecer mecanismos de denúncia, proteção e responsabilização dos agressores.