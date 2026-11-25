Pontífice diz que a revolução digital transformou a gramática dos conflitos e citou falsos alertas de bomba e ofensivas digitais na Europa

Publicado em 25/11/2026 às 11:35

Alterado em 25/11/2026 às 11:35

O papa Leão XIV dedicou a audiência geral desta quarta-feira (25) ao tema da paz e chamou atenção para as novas formas de conflito que surgem com a revolução digital. Segundo ele, a tecnologia vem mudando a “gramática dos conflitos” e ampliando o alcance de guerras menos visíveis, mas igualmente perigosas.

Em sua fala, o pontífice citou ataques cibernéticos, manipulação da informação, campanhas de influência e automação de decisões estratégicas como sinais de uma realidade em que defesa e agressão se confundem com facilidade. Para ele, essa transformação torna os confrontos mais difíceis de identificar e conter.

Europa registra ofensivas e falsos alertas

O alerta de Leão XIV veio na esteira de uma série de episódios registrados em países europeus, entre eles a Itália. Nas últimas semanas, houve ataques cibernéticos contra refrigeradores de supermercados, com perdas de alimentos, além de falsos alertas de bomba contra dezenas de voos e milhares de escolas.

Autoridades atribuíram parte dessas ações a estratégias de “guerra híbrida”, nas quais o uso da tecnologia e da desinformação serve para gerar medo, instabilidade e prejuízo social. O papa disse que conflitos desse tipo aumentam o ódio, aprofundam injustiças e distorcem a beleza da criação.

Crítica à corrida armamentista

Leão XIV também condenou a corrida armamentista, que classificou como uma das piores pragas da humanidade. Segundo ele, o avanço desse processo prejudica de forma intolerável os pobres e pode preparar novas carnificinas no futuro.

Ao mencionar os sofrimentos causados pelas guerras, o papa falou em crianças mortas e mutiladas, além de famílias destruídas, e afirmou que essa realidade deve servir de alerta aos poderosos do mundo. Para ele, a violência não pode ser naturalizada como se fosse parte inevitável da história.

Paz como construção permanente

Apesar de reconhecer o direito dos governos à legítima defesa, o pontífice defendeu organismos internacionais mais fortes e eficazes para intervir quando a justiça for violada. Na visão dele, a cooperação global é essencial para evitar que os conflitos avancem sem controle.

Leão XIV concluiu dizendo que a paz não é um estado garantido, mas um edifício a ser construído continuamente. Por isso, rejeitou qualquer postura de resignação diante da violência e reforçou que a humanidade precisa agir para conter a escalada dos conflitos. (com informações da agência Ansa)