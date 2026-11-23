Relatórios de inteligência apontam que o satélite Sputnik-S estaria pronto para ser colocado em órbita nos próximos 60 dias

Publicado em 23/11/2026 às 15:57

Alterado em 23/11/2026 às 15:57

Inteligência alemã aponta risco no espaço

Os serviços de inteligência da Alemanha não descartam a possibilidade de a Rússia estar planejando posicionar uma arma nuclear no espaço ainda este ano. A informação foi divulgada pela imprensa alemã com base em relatórios obtidos por agências de inteligência e forças armadas do Ocidente.

Segundo as análises citadas, Moscou pretendia lançar um satélite equipado com dispositivos nucleares, em uma iniciativa que violaria tratados internacionais sobre o uso pacífico do espaço dos quais o país é signatário. O tema ganhou força em meio ao aumento da tensão em torno da militarização orbital.

Sputnik-S e possível lançamento em curto prazo

De acordo com o jornal S?fcddeutsche Zeitung, o serviço de inteligência exterior alemão Bundesnachrichtendienst (BND) e as Forças Armadas de Berlim compartilharam dados indicando que um artefato russo identificado como Sputnik-S teria sido concluído há vários anos. O equipamento estaria armazenado na região de Moscou.

Fontes ouvidas pelo jornal afirmam que o satélite poderia ser lançado em um prazo de até 60 dias e entrar em operação logo em seguida. A reportagem também destaca que países-membros da Otan já teriam trocado informações de inteligência sobre o monitoramento do programa russo.

Kremlin nega acusações e EUA citam armas em órbita

Questionado sobre as suspeitas, o Kremlin rejeitou a possibilidade. O porta-voz Dmitry Peskov afirmou que não viu o relatório e classificou as alegações como especulativas, sem relevância para serem levadas a sério.

O caso ocorre no mesmo momento em que o secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, Troy Meink, admitiu pela primeira vez que Washington implantou armas de controle espacial em órbita. A revelação amplia a preocupação internacional sobre a corrida por capacidade militar no espaço.

Na Alemanha, o ministro da Defesa Boris Pistorius teria sido formalmente alertado sobre o caso, reforçando o clima de vigilância entre os aliados ocidentais diante da possibilidade de uma nova escalada geopolítica fora da Terra.