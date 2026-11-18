Um juiz da Audiência Nacional da Espanha, em Madri, determinou a abertura de uma investigação contra Julio Iglesias após aceitar uma denúncia apresentada por duas ex-funcionárias. A decisão foi tomada pelo magistrado Antonio Piña, que também convocou o cantor para comparecer ao tribunal em 3 de fevereiro de 2027.

O processo envolve acusações de supostos crimes contra a liberdade sexual, lesões e tratamento degradante. A denúncia foi apresentada com apoio da organização Women's Link Worldwide e ganhou força após reportagens publicadas pelo jornal digital elDiario.es em parceria com a emissora Univision.

Acusações apresentadas pelas ex-funcionárias

As mulheres, identificadas nos relatos como Laura e Rebeca, tinham 22 e 28 anos na época dos fatos, ocorridos entre janeiro e outubro de 2021. Segundo as denúncias, elas teriam enfrentado situações de assédio sexual, agressões e humilhações atribuídas ao artista durante o período em que trabalhavam para ele.

As organizações que acompanham o caso afirmam que as condições descritas podem configurar crimes mais amplos, como tráfico de pessoas para fins de trabalho forçado, servidão e violações da liberdade e da integridade sexual. Pelo menos um dos episódios narrados poderia ser enquadrado como estupro, de acordo com essas entidades.

Reviravolta no entendimento da Justiça

A abertura da investigação ocorreu depois de uma mudança de posição do Ministério Público espanhol, que em outubro passou a defender a competência da Justiça do país para analisar as acusações. Inicialmente, o processo havia sido arquivado sob o argumento de que não havia vínculo suficiente com a Espanha para justificar a atuação do tribunal.

Na primeira denúncia, apresentada em janeiro, o Ministério Público entendeu que a Audiência Nacional não poderia examinar o caso porque os fatos teriam ocorrido no exterior e tanto as supostas vítimas quanto o acusado viviam fora da Espanha. Em setembro, porém, as ex-funcionárias reapresentaram a acusação, e o parecer passou a ser favorável à análise por um tribunal especializado em crimes complexos cometidos por espanhóis no exterior.

Defesa

Julio Iglesias nega as acusações e afirma que os relatos são “absolutamente falsos”. Com a decisão desta quarta-feira, o caso volta a avançar na Justiça espanhola e aguarda os próximos passos do tribunal de Madri.