Pontífice teve um quase acidente de carro e foi atingido no rosto por um rosário durante compromissos públicos

Publicado em 16/11/2026 às 16:40

O papa Leão XIV passou por dois sustos durante compromissos públicos em Lima, no Peru, em episódios que ganharam repercussão nas redes sociais. Vídeos publicados por testemunhas mostram tanto um quase acidente de trânsito quanto um objeto lançado da multidão que atingiu o pontífice no rosto.

Quase acidente durante trajeto noturno

Em um dos registros, o carro que transportava o papa seguia por uma avenida da capital peruana durante a noite quando freou bruscamente para evitar uma colisão. A manobra fez com que Leão XIV, identificado pelo nome civil Robert Prevost, batesse a cabeça no banco da frente. Aparentemente, ele não usava cinto de segurança no momento do susto.

Apesar da tensão, nada grave aconteceu e a comitiva papal seguiu viagem normalmente pelas ruas da cidade. A cena foi gravada por um fiel que aguardava a passagem do pontífice e conseguiu captar o momento exato da freada.

Objeto lançado da multidão atinge o papa

Já nesta segunda-feira, a Agência de Notícia Peru informou outro incidente envolvendo Leão XIV. Durante um desfile de papamóvel pela Base Aérea Las Palmas, no distrito de Santiago de Surco, em Lima, um objeto foi arremessado da multidão e acertou a região próxima à sobrancelha direita do papa.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram a trajetória do objeto até o impacto. Depois, confirmou-se que se tratava de um rosário. Mesmo após o ocorrido, o pontífice continuou o trajeto e demonstrou estar bem.

Susto, mas sem ferimentos graves

Os dois episódios chamaram atenção pela sequência de incidentes em um curto intervalo de tempo. Ainda assim, não houve registro de ferimentos graves, e Leão XIV manteve sua agenda no país sem interrupção.