Grupo liderado por Austrália, Alemanha, Grécia, Países Baixos e Dinamarca anunciou instalação inédita fora da União Europeia

Publicado em 16/11/2026 às 15:54

Alterado em 16/11/2026 às 15:54

Quase 110 mil travessias irregulares foram registradas nas fronteiras externas da UE nos primeiros dez meses de 2026 Foto: Ansa/AFP

Um grupo de países europeus anunciou um pacto para inaugurar, no próximo ano, um centro de deportação de migrantes em Ruanda. A estrutura será a primeira do tipo operada fora do território dos Estados-membros da União Europeia e foi apresentada como uma resposta aos desafios da política migratória do bloco.

O anúncio foi feito em Viena, durante entrevista coletiva em que líderes europeus detalharam o funcionamento do projeto. Segundo os governos envolvidos, a iniciativa busca criar um destino para requerentes de asilo cujos pedidos forem rejeitados e ampliar a capacidade de resposta dos países diante da pressão migratória dos últimos anos.

Governos defendem endurecimento das regras

O chanceler austríaco, Christian Stocker, afirmou que o objetivo é transferir para centros de retorno os estrangeiros que não tenham direito de permanecer na UE. Ele disse ainda que, sem a possibilidade de remoção desses indivíduos, o sistema de asilo europeu perde sentido e que os países signatários não pretendem tolerar essa situação.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, classificou o plano como uma mudança de rumo na política migratória. Para ela, o acordo ajudará a enfrentar a imigração ilegal, desmantelar o modelo de negócios dos traficantes de pessoas e retomar o controle das fronteiras europeias.

Ruanda diz que cooperação será segura e digna

Do lado africano, o ministro do Interior de Ruanda, Vincent Biruta, declarou que o governo está comprometido com os parceiros europeus para oferecer uma solução segura, legal e digna aos migrantes. Ele também afirmou que a cooperação pode ajudar a corrigir o desequilíbrio global nas oportunidades econômicas.

Além de Áustria, Alemanha, Grécia e Países Baixos, a Dinamarca também assinou o pacto. Os países defendem que o mecanismo servirá para aliviar a sobrecarga de seus sistemas e criar uma resposta mais rígida para os casos em que o retorno ao país de origem não seja possível.

Críticas de direitos humanos e contexto migratório

A proposta foi recebida com preocupação por organizações de direitos humanos. Clementine de Montjoye, da Human Rights Watch para a África, afirmou que Ruanda tem histórico de repressão à dissidência, detenções arbitrárias e maus-tratos em centros de detenção, o que levanta dúvidas sobre a segurança da iniciativa.

Segundo dados da Frontex, quase 110 mil travessias irregulares foram registradas nas fronteiras externas da UE nos primeiros dez meses de 2026, uma queda de quase 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mesmo assim, os governos signatários defendem que o novo centro será parte central da estratégia para conter a imigração irregular.