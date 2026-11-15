Papa critica sociedade materialista e defende dignidade dos doentes

Leão XIV afirmou que a enfermidade pode se tornar caminho de crescimento na fé, solidariedade e esperança cristã

Publicado em 15/11/2026 às 16:48

Alterado em 15/11/2026 às 16:54

Fiéis seguram um cartaz que retrata o Papa Leão XIV usando um *chullo* — gorro tradicional andino — durante a oração do Angelus, conduzida pelo pontífice em frente à Catedral de Cusco, no Peru Foto: de Tiziana Fabi / AFP

O papa Leão XIV afirmou neste domingo (15) que a doença não diminui o valor de uma pessoa. Durante a oração do Angelus, em Cusco, no Peru, ele criticou a lógica de uma sociedade materialista que associa dignidade humana à produtividade e classificou essa visão como uma “grande mentira”.

O pontífice dirigiu palavras especiais a quem sofre com enfermidades físicas e emocionais. Segundo ele, quando vivida com fé, a experiência da doença pode se transformar em um caminho de crescimento no amor e de solidariedade, tornando-se também uma oportunidade de testemunho espiritual.

O sofrimento como força espiritual

Leão XIV destacou que os enfermos ocupam um lugar central na vida da Igreja. Ele afirmou que o sofrimento oferecido com amor, pela salvação das almas, pelas vocações e pela paz, pode ganhar um valor espiritual profundo e contribuir para a vida de toda a comunidade cristã.

O papa também lembrou que a fragilidade humana pode se tornar instrumento de manifestação do amor e da redenção divina. A mensagem foi dada em um contexto de proximidade com os fiéis e de incentivo para que a dor seja vivida com esperança e confiança em Deus.

Devoção ao Senhor dos Terremotos

Em outra passagem de sua mensagem, Leão XIV recordou o terremoto de 1650, que causou destruição e pânico em Cusco, e convidou os fiéis a voltarem o olhar para o “Señor de los Temblores”, imagem de Cristo crucificado venerada na Catedral da cidade. A tradição local relata que, naquela época, a imagem foi levada em procissão pelas ruas e os tremores cessaram milagrosamente.

Desde então, o crucifixo escuro se tornou um dos principais símbolos de fé e proteção para a população de Cusco e de outras regiões do Peru. O papa afirmou que esse povo encontrou na imagem um refúgio diante das dificuldades da história e ressaltou o valor espiritual dessa devoção.

Gesto de comunhão com Cusco

Como sinal visível de sua comunhão com a comunidade, o pontífice disse ter escolhido oferecer um manto para ser colocado sobre a imagem do Senhor Jesus. Para ele, o gesto representa carinho, proximidade e solidariedade com uma população que, segundo disse, sabe enfrentar o sofrimento com dignidade e esperança cristã.

Ao final, Leão XIV pediu que os fiéis vejam no manto um sinal da presença da Igreja universal e abençoou a população de Cusco. Ele também pediu que o Senhor dos Terremotos mantenha as famílias e a comunidade local em paz, reforçando a dimensão espiritual e pastoral da mensagem.