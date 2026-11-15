Trump responsabiliza Biden por paralisação no tráfego aéreo dos EUA

Presidente dos Estados Unidos afirma que a gestão anterior agravou falhas na FAA; crise já soma milhares de voos cancelados

Publicado em 15/11/2026 às 12:53

Alterado em 15/11/2026 às 12:53

Donald Trump atribuiu à administração de Joe Biden os problemas que provocaram uma paralisação nacional de quase cinco horas no tráfego aéreo dos Estados Unidos. Em publicação na Truth Social, o presidente disse que a gestão anterior deixou a FAA em situação pior e classificou o resultado como um “desastre”.

Segundo Trump, o sistema de controle aéreo ficou ainda mais ultrapassado após gastos considerados irresponsáveis. Ele afirmou ter um plano para modernizar a estrutura, mas condicionou qualquer avanço à liberação de recursos pelo Congresso, que pede cerca de US$ 30 bilhões para o setor.

Cancelamentos em massa e impacto nas companhias

A falha no sistema causou uma onda de cancelamentos em todo o país. De acordo com a FlightAware, 9.202 voos foram suspensos na sexta-feira, outros 6.692 no sábado e mais 1.421 no domingo, afetando viagens domésticas com origem ou destino nos Estados Unidos.

Entre as empresas mais atingidas, a Delta Air Lines e a United Airlines cancelaram 26% dos voos no sábado, enquanto a American Airlines interrompeu 42% das operações, segundo a CNN. O setor estima que o prejuízo total pode ultrapassar US$ 1 bilhão, somando custos operacionais e despesas extras dos passageiros.

Investigação técnica e retomada das operações

As autoridades americanas investigam as causas da falha e já identificaram equipamentos específicos que apresentaram defeito. O episódio desencadeou um efeito dominó e provocou a maior interrupção do transporte aéreo nos EUA em 25 anos, em um nível de impacto não visto desde os atentados de 11 de setembro de 2001.

O administrador da FAA, Bryan Bedford, disse esperar que as companhias aéreas retomem plenamente as operações até a noite deste domingo. Enquanto isso, o governo tenta estabilizar o sistema e pressionar o Congresso por uma solução mais ampla para a infraestrutura de tráfego aéreo do país. (com informações da Ansa)