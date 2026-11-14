Equipamentos antigos de controle de tráfego aéreo frequentemente interrompem voos nos EUA

Outros problemas de comunicação e automação já suspenderam voos e geraram atrasos em diferentes regiões do país

Publicado em 14/11/2026 às 08:57

Alterado em 14/11/2026 às 08:57

A suspensão de todos os voos que partiam dos Estados Unidos nessa sexta-feira (14) foi apenas a segunda paralisação nacional desde os ataques de 11 de setembro de 2001. Desta vez, o motivo foi uma falha nos sistemas de comunicação, problema que vem aparecendo com mais frequência e que voltou a expor a fragilidade da infraestrutura aérea do país.

No ano passado, o Congresso aprovou US$ 12,5 bilhões para modernizar os sistemas de controle de tráfego aéreo da Administração Federal de Aviação e ampliar a contratação de controladores. Ainda assim, o governo Trump quer que o Congresso aprove mais US$ 30 bilhões para concluir a atualização da rede e substituir equipamentos antigos.

Os principais episódios recentes

A paralisação dessa sexta aparece entre as maiores interrupções dos últimos anos, após uma "queda de comunicações nos centros de controle". Companhias aéreas cancelaram mais de 1.000 voos e atrasaram quase 10.000, segundo o FlightAware. Mas houve outras menos alarmadas.

Em 21 de setembro de 2026, uma falha nos links de dados primários e de backup provocou a suspensão de voos para aeroportos de Nova York, Filadélfia, Boston e Washington por oito horas. O impacto chegou a cerca de 9.500 voos atrasados ou cancelados, em um momento de intensa movimentação de autoridades internacionais para a Assembleia Geral da ONU.

Newark, Dallas e Denver também foram afetados

Na região de Dallas, uma falha no serviço de dados no TRACON levou a FAA a emitir paradas em solo em dois aeroportos. Mais de 1.800 voos sofreram atraso e centenas foram cancelados. Depois do episódio, a agência afirmou que o contratado L3Harris não garantiu a implementação das redundâncias necessárias, enquanto a empresa atribuiu o problema à falta de investimento do governo.

Um dia antes, outra falha de automação em Denver obrigou a FAA a desacelerar voos para o aeroporto internacional da cidade, gerando atrasos médios de 30 a 45 minutos. Já entre abril e maio de 2025, sucessivas quedas de telecomunicações no TRACON da Filadélfia afetaram Newark, com uma interrupção de 90 segundos que resultou em 380 atrasos e 141 cancelamentos.

O histórico e a pressão por mudanças

O maior choque recente aconteceu em 11 de janeiro de 2023, quando a FAA emitiu a primeira parada em solo nacional desde o 11 de Setembro após contratados apagarem arquivos por engano e derrubarem o sistema NOTAM. O resultado foi a interrupção ou atraso de mais de 10.000 voos em apenas 90 minutos.

Os episódios reforçam a pressão sobre o governo dos EUA para acelerar a modernização do sistema de controle aéreo. Com falhas cada vez mais frequentes e impacto direto em passageiros e companhias, a discussão sobre investimentos e infraestrutura voltou ao centro do debate. (reportagem ampliada com informações da Reuters)