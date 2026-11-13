Falha no controle aéreo provoca paralisação nacional de voos nos EUA

Quase 8 mil voos foram atrasados ou cancelados, segundo dados da FlightAware, enquanto equipes técnicas apuram a causa

Publicado em 13/11/2026 às 19:40

Alterado em 13/11/2026 às 19:40

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) ordenou a suspensão de decolagens em todos os aeroportos do país após uma falha de comunicação afetar centros de controle de tráfego aéreo. A determinação vale para partidas em território americano, enquanto os pousos de aeronaves que já estão no ar seguem autorizados.

Até o momento, a agência não informou quanto tempo a medida ficará em vigor. Segundo o secretário de Transportes, técnicos da FAA investigam a origem do problema, que provocou uma paralisação ampla e ainda sem prazo de normalização.

Milhares de voos já foram afetados

Dados da plataforma FlightAware indicaram quase 8 mil voos atrasados ou cancelados até as 19h no horário de Brasília. A ordem de solo afeta conexões domésticas e também complica a operação de voos internacionais, que devem ser avaliados caso a caso.

Antes do anúncio nacional, a FAA já havia suspendido o tráfego aéreo em Chicago por causa dos mesmos problemas de comunicação. Em relatos de controladores, o centro da região chegou a entrar em estado de ATC Zero, situação em que nenhum serviço de controle de tráfego aéreo pode ser prestado.

Governo descarta ataque, mas investiga falha

Autoridades do governo Trump afirmaram que, por enquanto, não há indicação de sabotagem ou ataque deliberado. O discurso oficial é de cautela, com a hipótese de uma interrupção nas telecomunicações sendo tratada como a principal linha de investigação neste momento.

O secretário de Segurança Interna afirmou ainda que não há motivo para pânico e disse que todos os aviões estão contabilizados. Mesmo assim, ele não descartou nenhuma possibilidade, inclusive problemas ligados a inteligência artificial ou sobrecarga de sistemas.

Companhias e passageiros lidam com os efeitos da paralisação

No aeroporto de Detroit, carrinhos de passageiros foram suspensos por segurança e viajantes receberam orientação para não deixar bagagens desacompanhadas. Em Los Angeles, uma brasileira embarcada com destino a Washington relatou que os passageiros foram avisados de que não poderiam decolar naquele momento.

A United Airlines informou que está cumprindo a ordem da FAA e que os voos já no ar seguirão normalmente, mas novas partidas domésticas permanecerão suspensas enquanto durar a determinação. A companhia disse que vai trabalhar com os clientes para reorganizar as viagens assim que o problema for resolvido.

Esta é a primeira suspensão nacional de decolagens nos Estados Unidos desde janeiro de 2023, quando houve falha no sistema de notificações a pilotos. Antes disso, uma medida semelhante havia sido adotada após os ataques de 11 de Setembro. (com informações da Reuters)