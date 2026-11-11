Biden revela carta cordial que recebeu de Trump na transição de 2021

A correspondência foi deixada no Salão Oval e trazia elogios do republicano ao então sucessor

Publicado em 11/11/2026 às 16:22

Alterado em 11/11/2026 às 16:22

Joe Biden divulgou o conteúdo de uma carta que recebeu de Donald Trump em 20 de janeiro de 2021, quando tomou posse como presidente dos Estados Unidos. A mensagem foi deixada no Salão Oval, em uma tradição seguida por chefes de Estado americanos ao final de seus mandatos.

O ex-presidente democrata descreveu a correspondência como “cordial” e “muito generosa”. O texto chamou atenção pelo tom incomum entre adversários políticos, já que Trump elogiou a dedicação de Biden ao país e demonstrou confiança em sua capacidade de liderar a nação.

O que Trump escreveu na mensagem

Em um dos trechos mais destacados, Trump afirmou que Biden teria a oportunidade de escolher “seu lugar na história” e disse acreditar que ele permaneceria fiel a si mesmo e ao povo americano. O republicano também comparou seu sucessor a outros presidentes que, segundo ele, não conseguiram mudar o curso histórico do país.

Trump acrescentou que isso não aconteceria com Biden porque sabia o quanto ele amava o povo americano. A carta acabou sendo publicada na íntegra por Biden em seu livro “Promise Me, America”, ampliando a repercussão do episódio.

Autenticidade confirmada e reação política

A Casa Branca confirmou a autenticidade da carta ao canal NewsNation. Ainda assim, a divulgação serviu de combustível para novas trocas de críticas entre os dois lados da disputa política nos Estados Unidos.

Steven Cheung, diretor de comunicações da Casa Branca, afirmou que Biden é “uma vergonha” e disse que o país estaria melhor agora que ele não ocupa mais a presidência. A reação mostra que, apesar do tom conciliador da carta, a rivalidade entre Trump e Biden continua intensa. (com informações da Ansa)