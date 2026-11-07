Para Papa, cultura da erva mate na América do Sul é 'símbolo de conexão' entre fiéis e Deus

Durante visita ao Uruguai, neste sábado (7), o papa Leão XIV deu destaque à erva mate, bebida típica de países do sul da América do Sul, incluindo alguns estados do Brasil. Na missa realizada em Paysandú, o pontífice ressaltou a importância cultural da tradição para a região e afirmou que ela está presente no cotidiano de casas, escolas, locais de trabalho e encontros entre amigos.

Para o papa, o mate vai além do hábito de consumo: ele representa um sinal de intimidade, amizade e conexão. Em sua mensagem, Leão XIV disse que a bebida ensina a compartilhar, a estar junto e a fortalecer os laços que unem as pessoas, funcionando também como símbolo de hospitalidade, integração e valores comuns.

O ritual e seus significados

Robert Prevost também observou que tomar mate é um ritual carregado de simbolismo, no qual a comunicação acontece sem palavras e cada detalhe tem seu próprio sentido. Ele disse ainda que há momentos em que a bebida é consumida sozinho, em silêncio e oração, ocasiões em que muitos levam a Deus preocupações, necessidades, desejos e sonhos mais profundos.

A reflexão do pontífice ampliou o significado cultural do mate, aproximando o costume cotidiano de uma dimensão espiritual. Na visão de Leão XIV, o ritual ajuda a expressar vínculos humanos e também a abrir espaço para a interioridade, o silêncio e a confiança em Deus.

Francisco, o Vaticano e a tradição

O papa também recordou que seu antecessor, o argentino Jorge Bergoglio, o papa Francisco, levou a tradição do mate ao Vaticano. Francisco costumava apreciar a bebida até mesmo em eventos públicos, como as audiências gerais, reforçando a ligação entre o costume sul-americano e a rotina da Santa Sé.

Leão XIV desembarcou em Montevidéu na sexta-feira (6) e deixa o Uruguai no domingo (8), com destino a Buenos Aires. A viagem de 12 dias pela América do Sul será encerrada no Peru. A última visita de um papa ao continente havia sido feita por Francisco, em 2018, quando esteve no Peru e no Chile. Já São João Paulo II foi o último pontífice em missão oficial no Uruguai e na Argentina, em 1988. (com informações da Ansa)