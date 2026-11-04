Brasileiro faz história ao ser eleito deputado estadual na Flórida

Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, venceu no Distrito 42 e tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar uma cadeira no Legislativo estadual da Flórida

Publicado em 04/11/2026 às 14:27

Alterado em 04/11/2026 às 14:27

O brasileiro Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, foi eleito deputado estadual na Flórida nas eleições de meio de mandato realizadas na terça-feira, 3. Nascido no Rio de Janeiro, ele venceu a disputa pelo Distrito 42, na região de Orlando, pelo Partido Democrata, e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma cadeira no Legislativo estadual do estado.

Após a confirmação do resultado, Felipe comemorou a vitória nas redes sociais e relembrou sua trajetória como imigrante nos Estados Unidos. Ele destacou que chegou ao país ainda adolescente, aos 14 anos, e viveu cerca de 15 anos sem documentação migratória regular antes de avançar na regularização de sua situação.

Da imigração à naturalização americana

Felipe foi beneficiado pelo programa Daca, criado em 2012 durante o governo de Barack Obama. A iniciativa oferece proteção temporária contra a deportação e autorização de trabalho a imigrantes que chegaram aos Estados Unidos quando crianças e atendem a critérios específicos.

Em 2020, ele obteve o green card e, no ano seguinte, se naturalizou americano. Ao celebrar a eleição, afirmou que pretende trabalhar para ampliar as oportunidades no estado e construir um ambiente em que mais moradores possam prosperar.

Formação e atuação social

Nos Estados Unidos, Felipe estudou no Miami Dade College, onde concluiu um diploma de nível superior em Estudos Internacionais. Depois, se formou em Administração pela St. Thomas University, com especialização secundária em Economia.

Sua trajetória profissional foi marcada pela atuação em organizações sem fins lucrativos e em iniciativas de serviço público. Como imigrante e integrante da comunidade LGBTQIA+, passou a defender direitos de estrangeiros, igualdade, acesso à educação e segurança econômica, além de participar de projetos voltados à proteção de jovens imigrantes e à ampliação do acesso ao ensino superior.

Agenda no novo mandato

Durante a campanha, Felipe Sousa-Lazaballet defendeu políticas de inclusão e expansão de oportunidades para os moradores da Flórida sob o lema “Thrive Together”. Casado com Luis Sousa-Lazaballet, ele agora passa a representar a região de Orlando em um mandato que combina representatividade histórica e pautas sociais. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)