Papa celebra evacuação humanitária em Oleshky

Leão XIV destacou a operação que retirou civis da cidade e renovou o apelo por paz na Ucrânia

Publicado em 01/11/2026 às 13:10

Alterado em 01/11/2026 às 13:10

O papa Leão XIV celebrou neste domingo (1º) o êxito da operação humanitária que permitiu a evacuação de centenas de moradores de Oleshky para o território ucraniano. Durante a oração do Angelus, o pontífice afirmou esperar que a iniciativa ajude a abrir espaço para o diálogo e para novas ações concretas em favor da paz.

Segundo o líder da Igreja Católica, a cooperação entre as partes foi essencial para viabilizar a retirada dos civis. Ele ressaltou que gestos dessa natureza são necessários diante do sofrimento provocado pela guerra e podem estimular avanços nas negociações.

Evacuação ocorreu em meio a cessar-fogo temporário

A retirada dos moradores foi possível graças a um cessar-fogo humanitário temporário, intermediado pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. A pausa nos combates entre russos e ucranianos estava prevista para terminar no fim deste domingo.

O Vaticano também participou das articulações para viabilizar a entrega de suprimentos básicos e o resgate dos habitantes da cidade. Localizada na linha de frente do conflito e ocupada pelas forças russas, Oleshky vivia uma situação crítica de desabastecimento, com falta de alimentos e medicamentos.

Missão pastoral reforça solidariedade do Vaticano

Em paralelo ao anúncio da evacuação, foi concluída no sábado (31) a missão oficial na Ucrânia do monsenhor Luis Marín de San Martín, prefeito do Dicastério para o Serviço da Caridade. A visita foi organizada para expressar a solidariedade do papa às populações afetadas pela guerra.

Durante a agenda no país, o representante do Vaticano se encontrou com deslocados, vítimas diretas do conflito e voluntários que prestam assistência humanitária diariamente. A visita reforçou o compromisso da Igreja com a ajuda às comunidades atingidas e com a defesa de soluções pacíficas para o conflito. (com informações da Ansa)