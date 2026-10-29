Sem provas, Trump volta a criticar eleição no Brasil, mas diz que falará com Lula

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Publicado em 29/10/2026 às 12:13

Alterado em 29/10/2026 às 13:29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar nesta quinta-feira (29) a eleição no Brasil, mas afirmou que pretende conversar com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao ser questionado por jornalistas sobre o reconhecimento da vitória do petista, o republicano disse que o pleito foi uma “vergonha”.

A declaração foi dada antes de Trump embarcar para a Carolina do Sul. O presidente americano tem adotado uma postura ambígua em relação ao processo eleitoral brasileiro, alternando críticas ao resultado e ao sistema de votação com sinais de aproximação em relação a Lula.

Críticas ao processo eleitoral

Na quarta-feira (28), Trump já havia evitado apoiar diretamente Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno. Ao comentar a situação, disse que não queria se envolver, mas chamou a eleição de “muito estranha” e mencionou que os Estados Unidos haviam autorizado a entrada de Flávio no país, após a fuga do senador para Miami.

As falas reforçam o tom de cautela do republicano, que não fez um endosso explícito ao aliado brasileiro, embora tenha alimentado dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral.

Trump fala em boa relação com Lula

Já na segunda-feira (26), Trump declarou que se dá “muito bem” com Lula e que “gosta” dele, mas sustentou a versão de que a eleição parecia ter sido fraudada. Na ocasião, ele citou a extensão de duas horas no horário de votação como um dos pontos que levantariam suspeitas.

Apesar das críticas, o presidente dos EUA indicou que quer manter canais abertos com o novo governo brasileiro. A combinação entre ataques ao pleito e elogios ao vencedor do processo marcou as últimas declarações do republicano sobre o Brasil.